«Шлеп-шлеп-шлеп». Путин рассказал, что надо делать с антиваксерами

Чтобы справиться с пандемией, на международном уровне необходимо взаимное признание вакцин, а внутри страны требуется разъяснять людям важность прививок. Об этом в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции 23 декабря рассказал президент России Владимир Путин. При этом глава государства не считает, что надо вводить какие-либо меры давления, чтобы ускорить вакцинацию.

«Я нацеливаю нашу систему здравоохранения, чтобы всё было максимально открыто и прозрачно и ясно, — сказал Путин. — Смертность высокая от чего — уровень вакцинирования низкий, и уровень коллективного иммунитета в нашей стране 59,4 % . Нужно ли вводить меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить, у нас народ изобретательный. Нужно с уважением относиться к людям».