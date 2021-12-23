«Шлеп-шлеп-шлеп». Путин рассказал, что надо делать с антиваксерами

Чтобы справиться с пандемией, на международном уровне необходимо взаимное признание вакцин, а внутри страны требуется разъяснять людям важность прививок. Об этом в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции 23 декабря рассказал президент России Владимир Путин. При этом глава государства не считает, что надо вводить какие-либо меры давления, чтобы ускорить вакцинацию.
«Я нацеливаю нашу систему здравоохранения, чтобы всё было максимально открыто и прозрачно и ясно, — сказал Путин. — Смертность высокая от чего — уровень вакцинирования низкий, и уровень коллективного иммунитета в нашей стране 59,4 %. Нужно ли вводить меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить, у нас народ изобретательный. Нужно с уважением относиться к людям».
Президент подчеркнул, что до людей надо доносить объективные цифры: что из переболевших повторно заболевают ковидом только 1 %, а из вакцинированных — всего 3–4 %. Меры давления результата не дадут. «В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп, — сказал президент. — Надо не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Если будем доходчиво и с уважением к людям, будет результат. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Сертификаты о вакцинации подделывают — 200 уголовных дел возбуждено. Глобально — надо разъяснять и убеждать».