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«Подумал о Петербурге». Путин ответил на вопрос, в каком городе России хотел бы жить

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Президент России ответил на вопрос о городе в РФ, где он хотел бы жить.

«Когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Журналистка, которая адресовала главе государства вопрос, попросила не выбирать Москву и Петербург. На это президент парировал тем, что эти города также находятся в России.

«Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города РФ. В одном из них я родился. Это мой родной город», — заметил Путин.

Он добавил, что в России малые и большие города развиваются «достаточно энергично». Президент заметил, что развитию малых населенных пунктов нужно уделить внимание.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

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Комментарии (7)

AP-SPb
Подумал про Петербург, на который забил большой болт? Да наш Город уже сто раз проклял тот день, когда позволил народиться такой неблагодарной ***. Я уже стесняюсь говорить, что и я, и мой отец появились на свет в Снегиревке.
Evgraf
А Геленжик?! А, да, там же апарт-ротенберг..
ДуремарСПб.
Вова без разницы какой город ,из камеры ты ничего не увидишь.
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