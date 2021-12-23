«Подумал о Петербурге». Путин ответил на вопрос, в каком городе России хотел бы жить

Президент России ответил на вопрос о городе в РФ, где он хотел бы жить.



«Когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



Журналистка, которая адресовала главе государства вопрос, попросила не выбирать Москву и Петербург. На это президент парировал тем, что эти города также находятся в России.



«Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города РФ. В одном из них я родился. Это мой родной город», — заметил Путин.

