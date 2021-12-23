Путин: Карета западных ценностей докатится до России, как пандемия

Президент России считает неизбежным, что «карета ценностей» новой этики достигнет РФ.



«То, что эта карета пойдет [в Россию], — неизбежно, в условиях сегодняшнего мира с Интернетом, с коммуникациями современными. <...> Это так же, как пандемия коронавирусной инфекции», — заявил Владимир Путин 23 декабря в ответ на вопрос RT о новой этике и «карете ценностей».



Он считает, что на Западе могут делать, что хотят. Россияне же должны брать только «самое прогрессивное, что позволит развиваться». Глава государства уверен, что необходимо заниматься поддержкой традиционных ценностей. Он добавил, что сам придерживается традиционного подхода: мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина.

