Путин: После строительства ВСМ авиация между Москвой и Петербургом перестанет существовать

«Что касается ВСМ. Это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться. Потому что хоть это и высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. Великий Новгород — это одно из мест, где поезд может остановиться. Но авиация на этом «плече» Москва — Петербург перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать занимает полтора [часа]», — сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо «все взвесить, подумать, посмотреть», как развиваются ВСМ в других странах, и привел пример Китая, в котором высокоскоростные магистрали «до недавнего времени были убыточные».



Напомним, в ноябре 2021 года проект петербургского терминала ВСМ подробно рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия Петербурга. Предложенный вариант требует сноса части исторического квартала между Московским вокзалом, Лиговским проспектом и линией железной дороги. Совет не стал голосовать по заявленному вопросу, а именно корректировке городского закона об охранных зонах, который сейчас прямо запрещает реализацию проекта в таком виде. При этом в федеральном правительстве отмечали, что сам проект магистрали все еще прорабатывается. О его предполагаемой трассировке и показателях читайте в материале «Фонтанки».

