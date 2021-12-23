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Путин: После строительства ВСМ авиация между Москвой и Петербургом перестанет существовать

После того как Москву и Петербург свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль, авиационное сообщение между двумя этими городами станет бессмысленным и перестанет существовать. Об этом 23 декабря заявил во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, добавив, что вопрос пока находится в проработке.

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«Что касается ВСМ. Это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться. Потому что хоть это и высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. Великий Новгород — это одно из мест, где поезд может остановиться. Но авиация на этом «плече» Москва — Петербург перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать занимает полтора [часа]», — сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо «все взвесить, подумать, посмотреть», как развиваются ВСМ в других странах, и привел пример Китая, в котором высокоскоростные магистрали «до недавнего времени были убыточные».

Напомним, в ноябре 2021 года проект петербургского терминала ВСМ подробно рассмотрели на совете по сохранению культурного наследия Петербурга. Предложенный вариант требует сноса части исторического квартала между Московским вокзалом, Лиговским проспектом и линией железной дороги. Совет не стал голосовать по заявленному вопросу, а именно корректировке городского закона об охранных зонах, который сейчас прямо запрещает реализацию проекта в таком виде. При этом в федеральном правительстве отмечали, что сам проект магистрали все еще прорабатывается. О его предполагаемой трассировке и показателях читайте в материале «Фонтанки».

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

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Комментарии (15)

Джеко
Давайте сменим маски, я даже сначало не понял, типа будем следовать рекомендациям рвачей. Это просто песня. Почему такая беда оседлала мою страну?
265014641
Не хотелось бы чтобы у, с и к загадили Новгород, как они загадили Петербург
Безработный из Твери
После пенсионной реформы, 20 лет правления, обнуления сроков еще кто-то имеет желание обсуждать, что сказал там бункерный?
Он завтра сделает по-другому, а иностранный агент ты.
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