Директор ЦРУ посетил Москву «по инициативе американской стороны»

«Второго ноября сего года директор Службы внешней разведки Российской Федерации С. Е. Нарышкин по инициативе американской стороны принял директора ЦРУ США У. Бернса. В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении СВР.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел в Москве переговоры с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил официальный сайт СВР.

Накануне в Совете безопасности России сообщили, что Бернс встретился с секретарем Совбеза, директором ФСБ в 1999–2008 годах Николаем Патрушевым. Сообщение ведомства было еще лаконичнее: «Стороны обсудили российско-американские отношения».



ТАСС отмечает, что это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. Ранее спецслужбисты контактировали в 2013 году, во время визита секретаря российского Совбеза в США, когда Бернс занимал пост первого замгоссекретаря.



Уильям Бернс хорошо известен Кремлю. Нынешний директор ЦРУ работал послом США в Москве в 2005–2008 годах. В марте 2021 года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США. Подробности о Бернсе «Фонтанке» рассказывал его давний коллега академик РАН, научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов.



Несмотря на договоренности запустить комплексный диалог по стратегической стабильности, которая была достигнута на личной встрече президентов США и России в июне в Женеве, стороны регулярно упрекают друг друга за внешнеполитические шаги.

