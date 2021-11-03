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Директор ЦРУ посетил Москву «по инициативе американской стороны»

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел в Москве переговоры с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил официальный сайт СВР.

«Второго ноября сего года директор Службы внешней разведки Российской Федерации С. Е. Нарышкин по инициативе американской стороны принял директора ЦРУ США У. Бернса. В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении СВР.

Фото: скриншот YouTube / PBS NewsHour
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Накануне в Совете безопасности России сообщили, что Бернс встретился с секретарем Совбеза, директором ФСБ в 1999–2008 годах Николаем Патрушевым. Сообщение ведомства было еще лаконичнее: «Стороны обсудили российско-американские отношения».

ТАСС отмечает, что это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. Ранее спецслужбисты контактировали в 2013 году, во время визита секретаря российского Совбеза в США, когда Бернс занимал пост первого замгоссекретаря.

Уильям Бернс хорошо известен Кремлю. Нынешний директор ЦРУ работал послом США в Москве в 2005–2008 годах. В марте 2021 года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории США. Подробности о Бернсе «Фонтанке» рассказывал его давний коллега академик РАН, научный руководитель Института США и Канады Сергей Рогов.

Несмотря на договоренности запустить комплексный диалог по стратегической стабильности, которая была достигнута на личной встрече президентов США и России в июне в Женеве, стороны регулярно упрекают друг друга за внешнеполитические шаги.

Одновременно идет гонка обеих стран в вопросах разработки принципиально новых видов вооружений. Весной в США неудачно испытали новую гиперзвуковую ракету, но уже в сентябре отчитались об успехе. В октябре Россия показала запуск гиперзвуковой ракеты из-под воды с атомной подводной лодки.

Фото: скриншот YouTube / PBS NewsHour

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Комментарии (6)

Steam
Сейчас СМИ - крем.агенты начнут радостно рапортовать про "инициативу американской стороны", а через пару недель опять дипломатов РФ из США выпрут массово, или еще что-нибудь в этом роде
Dimitry Antonov
Приехал, чтобы вакцинироваться Спутником, а потом у себя на американщине купить справку об уколе Пфайзером?
AndrewBarsik
Проинструктировал своих подчинённых: объяснил им что такое "мягкая сила"; рассказал как можно бороться с оппозицией, не убивая оппозиционеров и превращая спецслужбы в посмешище.
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