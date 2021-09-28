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В США испытали ракету скоростью в 5 раз выше скорости звука

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Пентагон провёл испытания новой гиперзвуковой ракеты. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США.

«Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)», — отмечается в заявлении.

Основные поставленные цели в ходе испытаний достигнуты. Разработчиком ракеты выступил американский концерн Raytheon Technologies.

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Комментарии (6)

vamingo
Это ж они табуретку из под путинской гордости выбивают...
Что у нас там еще осталось из уникальных великих национальных свершений, которыми положено гордиться всей страной?
Армата (~20шт) и мегатрубопроводы для распродажи ресурсов Китаю?
265056402
у них не есть RailGun. И гвоздемёт
Мэн
Во щас в Кремле начнут бабло пилить под эту тему...им эта новость только в радость
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