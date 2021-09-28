В США испытали ракету скоростью в 5 раз выше скорости звука

Пентагон провёл испытания новой гиперзвуковой ракеты. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США.
«Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)», — отмечается в заявлении.
Основные поставленные цели в ходе испытаний достигнуты. Разработчиком ракеты выступил американский концерн Raytheon Technologies.