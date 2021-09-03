Прототип космической ракеты Alpha во время запуска не смог набрать нужную скорость, его уничтожили американские военные

После запуска с базы ВВС в Калифорнии взорвалась ракета американской компании Firefly Aerospace. Уничтожить ее решили военные.
Запуск транслировался в прямом эфире 3 сентября. Через 2,5 минуты после старта ракета Alpha взорвалась.
Ракета-носитель Alpha компании Firefly Aerospace взорвалась во время испытательного запуска. pic.twitter.com/yWGZUPzmuX— Актуальный Мир (@WorldActually) September 3, 2021
Позже стало известно, что ее подорвали с земли. Двигатели ракеты не смогли выдать нужную тягу, сверхзвуковую скорость набрать не удалось. Военные приняли решение об уничтожении. Это был первый испытательный полет Alpha.