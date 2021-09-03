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Прототип космической ракеты Alpha во время запуска не смог набрать нужную скорость, его уничтожили американские военные

После запуска с базы ВВС в Калифорнии взорвалась ракета американской компании Firefly Aerospace. Уничтожить ее решили военные.

Запуск транслировался в прямом эфире 3 сентября. Через 2,5 минуты после старта ракета Alpha взорвалась.

Позже стало известно, что ее подорвали с земли. Двигатели ракеты не смогли выдать нужную тягу, сверхзвуковую скорость набрать не удалось. Военные приняли решение об уничтожении. Это был первый испытательный полет Alpha.

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Комментарии (2)

dragvs
У американцев и Китая достаточно много провальных запусков из года в год. у России их практически нет. В прошлом году по 4 против 0. Угадайте почему? А у России практически нет новых разработок и мы не проводим их испытания.
lamer
На то он и прототип, чтоб ломаться.
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