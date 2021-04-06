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ВВС США провели неудачные испытания гиперзвукового оружия

Власти США сообщили о провале испытаний гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США сообщили о неудаче при испытаниях гиперзвукового оружия. Об этом 6 апреля пишет CNN.

Бомбардировщик B-52H Stratofortress, поднявшись в небо с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, должен был запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. Однако сделать этого не удалось, и ракета осталась на самолете, который вернулся на базу.

AGM-183A должна стать новым ударным оружием армии США. Ракета способна развивать скорость в 20 раз больше скорости звука. В армию она должна поступить в 2023 году. Отметим, ранее ВВС США уже испытали прототипы гиперзвуковых ракет от компаний Lockheed Martin и Raytheon. Однако их также не запускали — все проверки проходили под днищем самолета-носителя.

Напомним, Россия уже испытала и приняла на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». В последний раз ее запускали с фрегата «Адмирал Горшков» в конце марта, однако испытания начались еще в прошлом году. В Минобороны заявляли, что ракета успешно поразила цель.

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Комментарии (1)

Igor_VS
Циркон - это из путинских мультиков? Там много мифического оружия.
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