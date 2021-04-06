ВВС США провели неудачные испытания гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США сообщили о неудаче при испытаниях гиперзвукового оружия. Об этом 6 апреля пишет CNN.



Бомбардировщик B-52H Stratofortress, поднявшись в небо с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, должен был запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. Однако сделать этого не удалось, и ракета осталась на самолете, который вернулся на базу.



AGM-183A должна стать новым ударным оружием армии США. Ракета способна развивать скорость в 20 раз больше скорости звука. В армию она должна поступить в 2023 году. Отметим, ранее ВВС США уже испытали прототипы гиперзвуковых ракет от компаний Lockheed Martin и Raytheon. Однако их также не запускали — все проверки проходили под днищем самолета-носителя.

