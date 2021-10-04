Минобороны вечером 4 октября опубликовало видео со стрельбой гиперзвуковой ракетой «Циркон» с атомного подводного крейсера «Северодвинск».
«Циркон» впервые запустили из подводного положения — выстрел происходил на глубине 40 метров в Белом море. Условная цель при этом находилась в Баренцевом.
«По данным объективного контроля, полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось о запуске ракеты также с «Северодвинска», но в надводном положении.