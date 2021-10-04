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Минобороны показало, как российская гиперзвуковая ракета стартует из-под воды

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Минобороны вечером 4 октября опубликовало видео со стрельбой гиперзвуковой ракетой «Циркон» с атомного подводного крейсера «Северодвинск».

«Циркон» впервые запустили из подводного положения — выстрел происходил на глубине 40 метров в Белом море. Условная цель при этом находилась в Баренцевом.

«По данным объективного контроля, полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось о запуске ракеты также с «Северодвинска», но в надводном положении.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она способна осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Для этого на всём её маршруте используется тяга собственного двигателя ракеты.

Максимальная скорость «Циркона» может достигать около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч). Максимальная дальность полёта — 1 тыс. км.

Предполагается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов». Кроме этого гиперзвуковой крылатой ракетой хотят оснастить подводную лодку «Иркутск», которую планируется модернизировать до уровня 949АМ.

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Комментарии (17)

michailPotapov
Не каждый Ватник знает что управление советскими ядерными арсеналами было в Швеции. То есть над-колониальное управление не дает рычаги своим колониям. Так и теперь только Мультики и Видео показыют. В Ватикане и Лондоне не идиоты сидят ))
Danik
Пожиратели денег!
Можно показать старт роста пенсий и достижение её размеров достойного уровня! Например, 1000 бачей.
Пока этими суперракетами защищают северные потоки газа из России в Германию и отсутствие газа в российских деревнях, с удобствами там же в виде домиков с дыркой на улице.
Инопланетяне крепко захватили Россию и пудрят мозги россиянам.
Партия Едим Россы.
266184867
Так выглядит распил денег.
Когда ракета реально существует, существует и нормальное видео.
См. полеты ракет Илона Маска.
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