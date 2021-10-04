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В России запустили первую в мире гиперзвуковую ракету с атомной подлодки

В Баренцевом море провели запуск ракеты «Циркон» с подводной лодки

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ВМФ России в Баренцевом море провёл испытания первой в мире гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с атомной подводной лодки. Как сообщили 4 октября в Минобороны РФ, запуск по условной морской цели был осуществлён с боевого корабля «Северодвинск».

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она способна осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Для этого на всём её маршруте используется тяга собственного двигателя ракеты.

Максимальная скорость «Циркона» может достигать около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч). Максимальная дальность полёта — 1 тыс. км.

Предполагается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов». Кроме этого гиперзвуковой крылатой ракетой хотят оснастить подводную лодку «Иркутск», которую планируется модернизировать до уровня 949АМ.

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Комментарии (19)

Мэн
Открывая новость про ракету в России,можно сразу же ее и закрывать - это явно не на Луну и не на Марс,Путину это не интересно,ему интересно разипашить свою собственную планету
v777
А зачем это? На нас кто то планирует напасть? Элита и так у них в офшорах все богатства хранят. Лучше бы на людей деньги потратили или томограф бы отечественный разработали.
260602101
Илон Маск нервно курит....
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