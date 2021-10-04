В России запустили первую в мире гиперзвуковую ракету с атомной подлодки

ВМФ России в Баренцевом море провёл испытания первой в мире гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с атомной подводной лодки. Как сообщили 4 октября в Минобороны РФ, запуск по условной морской цели был осуществлён с боевого корабля «Северодвинск».



«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она способна осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Для этого на всём её маршруте используется тяга собственного двигателя ракеты.

