В России запустили первую в мире гиперзвуковую ракету с атомной подлодки

ВМФ России в Баренцевом море провёл испытания первой в мире гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с атомной подводной лодки. Как сообщили 4 октября в Минобороны РФ, запуск по условной морской цели был осуществлён с боевого корабля «Северодвинск».
«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она способна осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Для этого на всём её маршруте используется тяга собственного двигателя ракеты.
Максимальная скорость «Циркона» может достигать около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км в секунду на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч). Максимальная дальность полёта — 1 тыс. км.