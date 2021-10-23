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«Народ очнулся». В «Галерее» небывалые очереди на вакцинацию от коронавируса

В очереди из желающих сделать прививку в «Галерее» сотни человек

Жительница Петербурга сняла на свой смартфон огромную очередь из желающих вакцинироваться в ТРК «Галерея» в центре города утром 23 октября.

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На кадрах — вереница людей, которые стоят за компонентом вакцины. По словам автора видео, съемка проводилась в половине одиннадцатого утра.

«Народ очнулся», — сделала вывод женщина. «В разгар эпидемии столько людей собрали вместе. Для врача это шок», — добавила она в разговоре с «Фонтанкой».

«Фонтанка» была в «Галерее» четыре дня назад, когда еще не было известно о грядущем жестком локдауне. В тот день в обеденное время особого ажиотажа не было, были даже свободные скамейки для ожидающих. Однако, по словам консультанта по страховым вопросам Надежды, после объявления об ужесточении антикоронавирусных мер, интерес горожан к вакцинации усилился.

В «Галерее» расположен крупнейший в городе центр вакцинации. Его пропускная мощность до 1 000 человек в день, принимают в 11 кабинетах. Это позволяло избежать столпотворения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

Danik
Магазины из Галереи предлагаю переводить в районные поликлиники!
Hans-Christian
Может, в Фонтанку устроиться на подработку, штамповать такие вот статейки 😆😆😆? Как я понял, особо ничего уметь не надо, даже фантазия особо не нужна.
Dazdraperma
Ну, вот эти, которые в Галерею колоться пришли - они, как мне думается, и живут в Галерее. Пришли принять дозу не отходя от окошка. Чтобы не лишили единственного смысла жизни. А то чем же они заниматься будут, если их от магазинного променада отлучить?
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