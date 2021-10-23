«Народ очнулся». В «Галерее» небывалые очереди на вакцинацию от коронавируса

На кадрах — вереница людей, которые стоят за компонентом вакцины. По словам автора видео, съемка проводилась в половине одиннадцатого утра.
«Народ очнулся», — сделала вывод женщина. «В разгар эпидемии столько людей собрали вместе. Для врача это шок», — добавила она в разговоре с «Фонтанкой».
«Фонтанка» была в «Галерее» четыре дня назад, когда еще не было известно о грядущем жестком локдауне. В тот день в обеденное время особого ажиотажа не было, были даже свободные скамейки для ожидающих. Однако, по словам консультанта по страховым вопросам Надежды, после объявления об ужесточении антикоронавирусных мер, интерес горожан к вакцинации усилился.
В «Галерее» расположен крупнейший в городе центр вакцинации. Его пропускная мощность до