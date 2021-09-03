В РПЦ допустили, что могут отредактировать житие митрополита Филиппа, после того как Путин озвучил вторую версию его убийства

Житие митрополита Филиппа можно отредактировать, если подтвердится вторая версия его убийства. Об этом 3 сентября заявил член синодальной комиссии по канонизации протоиерей Владислав Цыпин.



Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме в пятницу озвучил версию, что Малюта Скуратов не убивал митрополита Филиппа и не проезжал мимо места его гибели, «а если проезжал, то мимо».



«Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», — цитирует Владислава Цыпина РИА Новости.

