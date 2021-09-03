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В РПЦ допустили, что могут отредактировать житие митрополита Филиппа, после того как Путин озвучил вторую версию его убийства

Житие митрополита Филиппа можно отредактировать, если подтвердится вторая версия его убийства. Об этом 3 сентября заявил член синодальной комиссии по канонизации протоиерей Владислав Цыпин.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме в пятницу озвучил версию, что Малюта Скуратов не убивал митрополита Филиппа и не проезжал мимо места его гибели, «а если проезжал, то мимо».

«Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», — цитирует Владислава Цыпина РИА Новости.

Ранее Путин не согласился с губернатором Тверской области Игорем Руденей по поводу достоверности факта убийства. Президент заявил, что гибель митрополита от рук опричника «это только одна из версий».

Малюта Скуратов (настоящее имя Григорий Скуратов-Бельский) — государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины, думный дворянин, любимый опричник и помощник Ивана Грозного. Известен как один из главных палачей России. Убит на Ливонской войне в 1573 году.

Митрополит Филипп (до пострижения в монахи — Фёдор Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре. В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом — отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.

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Комментарии (19)

daisychain
Пусть сначала разберутся с житием и кончиной Алексия второго. А то уж больно интересные истории озвучивались.
Igor_VS
А не пора ли канолизировать ВВ. Все-таки раб на галерах. Считай мученик. Вижу большие перспективы у процесса.
Xodok1
Товарищ Путин, вы большой ученый..
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