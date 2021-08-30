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«Это только одна из версий». Путин не согласился с тверским губернатором по поводу Малюты Скуратова

Путин не согласился со словами губернатора Тверской области о Малюте Скуратове

Президент РФ Владимир Путин не согласился с губернатором Тверской области Игорем Руденей по поводу достоверности исторического факта из биографии опричника и помощника Ивана Грозного Малюты Скуратова. Расшифровка их беседы опубликована 30 августа на сайте Кремля.

В ходе совещания с президентом тверской губернатор рассказал главе государства о планах по восстановлению монастыря Отроч в Твери, на месте которого в 1930-е годы был построен речной вокзал. Руденя заявил, что планируется перенос вокзала и реконструкция монастыря на историческом месте, где находилась «та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа».

В ответ Путин возразил, что «это только одна из версий».

Малюта Скуратов (настоящее имя Григорий Скуратов-Бельский) — государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины, думный дворянин, любимый опричник и помощник Ивана Грозного. Известен как один из главных палачей России. Убит на Ливонской войне в 1573 году.

Митрополит Филипп (до пострижения в монахи — Фёдор Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре. В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом — отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.

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Комментарии (12)

hal9000
"Это только одна из версий"-сказал Путин и начал душить Руденю...
Владислав Гольянов
Малюта Скуратов - герой Ливонской войны)))
aborigenSPB
Если генеральный историк сказал - значит так оно и есть. Тем более, что нынешний Малюта (Золотов) к патриарху (Гундяеву) никаких претензий не имеет.
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