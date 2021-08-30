«Это только одна из версий». Путин не согласился с тверским губернатором по поводу Малюты Скуратова

Президент РФ Владимир Путин не согласился с губернатором Тверской области Игорем Руденей по поводу достоверности исторического факта из биографии опричника и помощника Ивана Грозного Малюты Скуратова. Расшифровка их беседы опубликована 30 августа на сайте Кремля.



В ходе совещания с президентом тверской губернатор рассказал главе государства о планах по восстановлению монастыря Отроч в Твери, на месте которого в 1930-е годы был построен речной вокзал. Руденя заявил, что планируется перенос вокзала и реконструкция монастыря на историческом месте, где находилась «та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа».

