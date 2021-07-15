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В Петербурге утвердили стандарт качества для такси. В Смольном описали идеального водителя и пассажира

Смольный утвердил стандарт качества для работы легкового такси

Комитет по транспорту Петербурга утвердил типовой стандарт качества обслуживания населения легковым такси на территории города, сообщает пресс-служба ведомства 15 июля. Документ носит рекомендательный характер.

Текст документа опубликован на сайте администрации Петербурга. Стандарт содержит обязательные требования к легковому такси, в том числе о цветографической окраске, наличии опознавательного фонаря, таксометра, детского автокресла и информационной памятки в салоне с контактами, данными о разрешении на перевозку и тарифах, а также рекомендуемые, вроде отсутствия видимых повреждений на машине, грязи и вони в салоне и наличия QR-кода с актуальными данными о разрешении.

В документе указываются права и обязанности водителя и пассажира такси и тоже содержатся рекомендации. Например, водитель обязан соблюдать ПДД и противоэпидемические требования, иметь российские права (за исключением установленных законом случаев), водительский стаж не менее трех лет и путевой лист. Он не должен курить в салоне машины, а забытые пассажирами вещи обязан под расписку передать на хранение уполномоченному лицу. В идеале же водителю рекомендуется, хоть он и не обязан, свободно владеть русским языком, быть опрятным, тактичным, терпеливым и доброжелательным, хорошо знать город, настроить кондиционер и музыку в соответствии с пожеланием пассажира, а все вопросы по поездке обговорить «на берегу».

Фото: комитет по транспорту Петербурга
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В свою очередь, пассажир тоже обязан соблюдать ПДД, санитарные правила и правила перевозки, в том числе не пачкать и не портить салон самим или своим багажом, мелких животных возить в переносках и клетках, а собак — в намордниках, на поводке и с подстилкой. На него также распространяется запрет на курение в машине, ему нельзя отвлекать водителя, а об особенностях поездки, вроде наличия маленьких детей, он должен предупредить при заказе. Среди рекомендаций для пассажиров, например, не есть в салоне, слушать музыку в наушниках и не хлопать дверью такси.

Фото: комитет по транспорту Петербурга
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Стандарт также указывает, в каких случаях водитель и пассажир вправе отказаться от поездки. Первый, например, может отказаться везти пассажира при угрозе своей безопасности, если приходится ждать дольше обговоренного или оплаченного времени, если пассажиров слишком много или водитель по независящим от него причинам не может проехать до пункта назначения. Пассажир может отказаться от исполнения договора фрахтования, если поведение водителя угрожает его безопасности или водитель нарушает ПДД или правила перевозки.

Фото: комитет по транспорту Петербурга
Фото: комитет по транспорту Петербурга

После ряда скандалов в петербургском такси в начале 2021 года в городе заговорили о разработке этического кодекса поведения таксистов. В начале января петербурженка засняла, как водитель такси во время поездки остановился и начал ублажать себя за просмотром порно. Суд привлек его к ответственности, назначив 5 суток ареста. После порнотаксиста нашёлся водитель-проповедник, его также заблокировали. В феврале для еще одной девушки поездка закончилась обращением в полицию после того, как таксист попытался добиться оплаты натурой.

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Комментарии (8)

Skazochny
путевой лист? а вот здесь поподробнее пожалуйста, раскройте тему
cupuyca
"не хлопать дверью такси" 🤦
А13579
А теперь переведите это на все языки Кавказа и Средней Азии, тогда и публикуйте.
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