В Петербурге утвердили стандарт качества для такси. В Смольном описали идеального водителя и пассажира

Комитет по транспорту Петербурга утвердил типовой стандарт качества обслуживания населения легковым такси на территории города, сообщает пресс-служба ведомства 15 июля. Документ носит рекомендательный характер.

Текст документа опубликован на сайте администрации Петербурга. Стандарт содержит обязательные требования к легковому такси, в том числе о цветографической окраске, наличии опознавательного фонаря, таксометра, детского автокресла и информационной памятки в салоне с контактами, данными о разрешении на перевозку и тарифах, а также рекомендуемые, вроде отсутствия видимых повреждений на машине, грязи и вони в салоне и наличия QR-кода с актуальными данными о разрешении.

В документе указываются права и обязанности водителя и пассажира такси и тоже содержатся рекомендации. Например, водитель обязан соблюдать ПДД и противоэпидемические требования, иметь российские права (за исключением установленных законом случаев), водительский стаж не менее трех лет и путевой лист. Он не должен курить в салоне машины, а забытые пассажирами вещи обязан под расписку передать на хранение уполномоченному лицу. В идеале же водителю рекомендуется, хоть он и не обязан, свободно владеть русским языком, быть опрятным, тактичным, терпеливым и доброжелательным, хорошо знать город, настроить кондиционер и музыку в соответствии с пожеланием пассажира, а все вопросы по поездке обговорить «на берегу».

Фото: комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







В свою очередь, пассажир тоже обязан соблюдать ПДД, санитарные правила и правила перевозки, в том числе не пачкать и не портить салон самим или своим багажом, мелких животных возить в переносках и клетках, а собак — в намордниках, на поводке и с подстилкой. На него также распространяется запрет на курение в машине, ему нельзя отвлекать водителя, а об особенностях поездки, вроде наличия маленьких детей, он должен предупредить при заказе. Среди рекомендаций для пассажиров, например, не есть в салоне, слушать музыку в наушниках и не хлопать дверью такси.

Фото: комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







Стандарт также указывает, в каких случаях водитель и пассажир вправе отказаться от поездки. Первый, например, может отказаться везти пассажира при угрозе своей безопасности, если приходится ждать дольше обговоренного или оплаченного времени, если пассажиров слишком много или водитель по независящим от него причинам не может проехать до пункта назначения. Пассажир может отказаться от исполнения договора фрахтования, если поведение водителя угрожает его безопасности или водитель нарушает ПДД или правила перевозки.