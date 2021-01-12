Петербурженка Мария опубликовала в Сети впечатление от поездки до аэропорта в компании водителя, который занялся онанизмом прямо за рулем. По возвращении в Северную столицу она планирует написать заявление в полицию.

Такси в Пулково Мария заказала в сервисе «СитиМобил» около 5 утра 11 января. Она на сутки по делам должна была улететь в Москву. На Московский проспект за ней приехал синий «Киа» с Гуломжоном за рулем.

По пути водитель попытался вовлечь пассажирку в беседу. Сначала вопросы были рядовые — сколько лет, кем работает. Но девушка была усталой и вести разговоры не хотела, и в основном игнорировала мужчину.



Потом, по её словам, она услышала странные звуки, похожие на звуки порно.

«Я подумала, что это бред и мне показалось», — рассказывает петербурженка.

Затем Гуломжон стал задавать ей интимные вопросы, например, о том, какой у нее был «первый раз». Мария резко ему ответила, что не готова вести такие разговоры с незнакомыми людьми. Но это не смутило мужчину, он стал ей рассказывать о том, какой секс бывает у разных национальностей.

По словам девушки, дальше он, уже не стесняясь, прибавил звук телефона, где был загружен порноролик.

В какой-то момент, по словам пассажирки, мужчина положил руку на ширинку и стал себя поглаживать.

«Я была в шоке, мне казалось, что все это происходит не на самом деле. И не со мной», — говорит Мария.

В районе Пулковского шоссе автомобиль резко встал, и девушка испугалась уже всерьез. Она стала требовать продолжения поездки, а водитель просил подождать пару минут, пока он занимается самоудовлетворением.

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Посадка в самолет и полет до Внуково для Марии прошли как в тумане.



«У меня такое чувство, что меня морально изнасиловали», — уверяет она.

Она написала в поддержку «СитиМобил», где ей пообещали, что отключат водителя от сервиса за некорректное поведение и предложили промокоды на скидку на три поездки.