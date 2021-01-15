В Москве пассажирка пожаловалась на таксиста «Ситимобил», который устроил религиозную беседу во время поездки. Видео проповеди в салоне опубликовал телеканал «360» 15 января.



По словам пассажирки, водитель встретил её фразой: «Ты верующая?» — а затем начал свой монолог на религиозную тему. «Господь хочет, чтобы человек очистился, а не грехами наполнился. Говори: «Я отрекаюсь от всех дурных мыслей, господь Иисус Христос». Вот это все должны повторять!» — сказал мужчина.