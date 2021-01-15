В Москве пассажирка пожаловалась на таксиста «Ситимобил», который устроил религиозную беседу во время поездки. Видео проповеди в салоне опубликовал телеканал «360» 15 января.
По словам пассажирки, водитель встретил её фразой: «Ты верующая?» — а затем начал свой монолог на религиозную тему. «Господь хочет, чтобы человек очистился, а не грехами наполнился. Говори: «Я отрекаюсь от всех дурных мыслей, господь Иисус Христос». Вот это все должны повторять!» — сказал мужчина.
Таксист признался, что раньше употреблял наркотики, но ему удалось избавиться от вредного пристрастия. Пассажирку откровения незнакомца напугали. Она обратилась в службу поддержки.
Представитель «Ситимобила» извинился и сообщил, что таксиста заблокировали. «Согласно правилам «Ситимобила», религия — не тема обсуждений с пассажирами», — отметили в компании.
11 января петербурженка Мария воспользовалась сервисом «Ситимобил», чтобы добраться до Пулково. Водитель начал поездку с интимных вопросов, а затем включил на телефоне порноролик и начал онанировать. «Ситимобил» заблокировал весь таксопарк, в котором работал рукоблуд.