FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

После порнотаксиста в «Ситимобиле» нашёлся водитель-проповедник. Он уже заблокирован

В Москве пассажирка пожаловалась на таксиста «Ситимобил», который устроил религиозную беседу во время поездки. Видео проповеди в салоне опубликовал телеканал «360» 15 января.

По словам пассажирки, водитель встретил её фразой: «Ты верующая?» — а затем начал свой монолог на религиозную тему. «Господь хочет, чтобы человек очистился, а не грехами наполнился. Говори: «Я отрекаюсь от всех дурных мыслей, господь Иисус Христос». Вот это все должны повторять!» — сказал мужчина.

Таксист признался, что раньше употреблял наркотики, но ему удалось избавиться от вредного пристрастия. Пассажирку откровения незнакомца напугали. Она обратилась в службу поддержки.

Представитель «Ситимобила» извинился и сообщил, что таксиста заблокировали. «Согласно правилам «Ситимобила», религия — не тема обсуждений с пассажирами», — отметили в компании.

11 января петербурженка Мария воспользовалась сервисом «Ситимобил», чтобы добраться до Пулково. Водитель начал поездку с интимных вопросов, а затем включил на телефоне порноролик и начал онанировать. «Ситимобил» заблокировал весь таксопарк, в котором работал рукоблуд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

blackcatwhitecat
Надо было их познакомить, глядишь, наставил бы того, первого, на путь истинный xD
265032958
Радуйся и веселись Таксист !!! ты заработал огромную награду на небесах . так гнали и пророков за имя "Его" . билет в рай автоматически получил . вот чудеса !!!
Cashmare
Пора при заказе уже форму выбора делать, кого вы хотите таксистом: онаниста, проповедника, любителя шансона, битбоксера, брата жириновского, и т.п. люди имеют право выбора )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний