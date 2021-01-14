«СитиМобил» заблокировал в системе весь таксопарк, в котором работал рукоблуд — любитель порно

«Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом», — объяснили блокировку в «СитиМобиле».

Служба сервиса такси «СитиМобил» проверила весь таксопарк, в котором работал петербургский водитель, занявшийся онанизмом в машине на глазах у пассажирки. Об этом 14 января сообщает пресс-служба компании.

В службе такси объяснили, что для каждого водителя есть уникальный ID, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки.



«Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба этих случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк. Мы будем следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме через другой таксопарк», — заявили в компании.



Петербурженка Мария, как писала «Фонтанка», рассказала в соцсетях, что 11 января во время поездки до Пулково столкнулась с шокирующим поведением водителя. Он сначала задавал ей интимные вопросы, а затем включил на телефоне порноролик и стал заниматься самоудовлетворением прямо за рулем. В «СитиМобиле» после инцидента пообещали создать службу психологической помощи.

