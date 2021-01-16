«Моральное изнасилование» пассажирки закончилось для петербургского таксиста арестом. Он признал, что его захватило порно

В Петербурге суд привлёк к административной ответственности водителя такси, который получил заказ, но не смог оторваться от видео для взрослых. От просмотра порно его отлучили на пять суток.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 16 января, накануне вечером материалы Гуломжона Жураева рассмотрел Московский районный суд. Водителя признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему пять суток административного ареста.

Общественный порядок Жураев нарушил в такси, когда ранним утром 11 января вёз петербурженку Машу в Пулково. В суде водитель признался, что заказ в аэропорт застал его на Сенной площади за просмотром видео. Оторваться оказалось выше его сил, поэтому к пассажирке поехал, выключив звук, но поглядывая на экран. Увиденное, вероятно, и подсказало тему беседы.