«Моральное изнасилование» пассажирки закончилось для петербургского таксиста арестом. Он признал, что его захватило порно

В Петербурге суд привлёк к административной ответственности водителя такси, который получил заказ, но не смог оторваться от видео для взрослых. От просмотра порно его отлучили на пять суток.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 16 января, накануне вечером материалы Гуломжона Жураева рассмотрел Московский районный суд. Водителя признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему пять суток административного ареста.
Общественный порядок Жураев нарушил в такси, когда ранним утром 11 января вёз петербурженку Машу в Пулково. В суде водитель признался, что заказ в аэропорт застал его на Сенной площади за просмотром видео. Оторваться оказалось выше его сил, поэтому к пассажирке поехал, выключив звук, но поглядывая на экран. Увиденное, вероятно, и подсказало тему беседы.
Петербурженка рассказала, что водитель говорил о сексе, в качестве звукового сопровождения некоторое время было порно, таксист же сначала поглаживал себя, а потом и вовсе остановился, якобы для того, чтобы пару минут позаниматься самоудовлетворением.
Гуломжон вспомнил, что действительно задавал интимные вопросы, но руку к ширинке не тянул. Она, как заверяет, лежала на бедре. Для остановки тоже нашлось объяснение: показалось, что что-то произошло с колесом, но из-за просьб пассажирки поторопиться в аэропорт проверять не стал и продолжил поездку.
Мария назвала случившееся «моральным изнасилованием» и написала в «Инстаграме», что, как оказалось, в Пулково её вёз водитель без прав. «Ситимобил» заблокировал весь таксопарк, в котором работал Жураев, и собирается создать для клиентов службу психологической помощи.