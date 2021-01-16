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«Моральное изнасилование» пассажирки закончилось для петербургского таксиста арестом. Он признал, что его захватило порно

В Петербурге суд привлёк к административной ответственности водителя такси, который получил заказ, но не смог оторваться от видео для взрослых. От просмотра порно его отлучили на пять суток.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 16 января, накануне вечером материалы Гуломжона Жураева рассмотрел Московский районный суд. Водителя признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему пять суток административного ареста.

Общественный порядок Жураев нарушил в такси, когда ранним утром 11 января вёз петербурженку Машу в Пулково. В суде водитель признался, что заказ в аэропорт застал его на Сенной площади за просмотром видео. Оторваться оказалось выше его сил, поэтому к пассажирке поехал, выключив звук, но поглядывая на экран. Увиденное, вероятно, и подсказало тему беседы.

Петербурженка рассказала, что водитель говорил о сексе, в качестве звукового сопровождения некоторое время было порно, таксист же сначала поглаживал себя, а потом и вовсе остановился, якобы для того, чтобы пару минут позаниматься самоудовлетворением.

Гуломжон вспомнил, что действительно задавал интимные вопросы, но руку к ширинке не тянул. Она, как заверяет, лежала на бедре. Для остановки тоже нашлось объяснение: показалось, что что-то произошло с колесом, но из-за просьб пассажирки поторопиться в аэропорт проверять не стал и продолжил поездку.

Мария назвала случившееся «моральным изнасилованием» и написала в «Инстаграме», что, как оказалось, в Пулково её вёз водитель без прав. «Ситимобил» заблокировал весь таксопарк, в котором работал Жураев, и собирается создать для клиентов службу психологической помощи.

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Комментарии (18)

Vilya
Фонтанка, удали попрошайку. Каждый день тут умирает от голода и все еще жив.
265033723
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...........
RemyMartin
Т.е. надо не в полицию обращаться, а видосики выкладывать?
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