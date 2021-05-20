После гроз жители Петербурга и Ленинградской области спасают птенцов. Сильным ветром вместе с деревьями посносило птичьи гнезда.
«Шутки шутками, но птенцы посыпались как из рога изобилия! Спасибо всем, кто помогает им не остаться голодными!» — пишут 20 мая в группе благотворительного фонда «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». На стене группы сердобольные петербуржцы и жители Ленобласти рассказывают о своих находках.
На участке в Ленинградской области во время прошедшего 19 мая урагана повалило дерево с гнездом, рассказывает Владимир. «В нём птенцы. Матери рядом нет. Что делать? Как им помочь?» — пишет он. На фото видно, что малыши еще даже не оперившиеся.
Похожая история у Ксении. «У нас упало дерево в ураган, а в нем дупло, стали распиливать дерево — а там малыши».
Петербурженка Светлана после грозы во время прогулки с собакой подобрала на земле сломанное гнездо с двумя птенцами дрозда-рябинника. По ее словам, рядом лежало еще одно такое, но находившиеся в нем малыши уже не дышали. «Понаблюдала за гнездом около получаса. Отошла на расстояние, чтобы родители могли подлететь. Никто к гнезду не подлетал. Нас с собакой никто не атаковал с воздуха, как обычно взрослые птицы делают», — рассказала Светлана. Птенцов она накормила протертым вареным яйцом, напоила водой и позже передала волонтеру «Сирина».
В Медвежьей Каре, по словам руководителя филиала в деревне Верхние Мандроги, после урагана разрушено много гнезд цапель. Сотрудники подобрали птенцов серой цапли, один из которых «ещё липкий, прям из яйца».