После гроз жители Петербурга и Ленинградской области спасают птенцов. Сильным ветром вместе с деревьями посносило птичьи гнезда.



«Шутки шутками, но птенцы посыпались как из рога изобилия! Спасибо всем, кто помогает им не остаться голодными!» — пишут 20 мая в группе благотворительного фонда «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». На стене группы сердобольные петербуржцы и жители Ленобласти рассказывают о своих находках.

На участке в Ленинградской области во время прошедшего 19 мая урагана повалило дерево с гнездом, рассказывает Владимир. «В нём птенцы. Матери рядом нет. Что делать? Как им помочь?» — пишет он. На фото видно, что малыши еще даже не оперившиеся.