Как выбраться из Стамбула и разборки с отбросами школьного питания в Петербурге.

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1. С 12 по 16 апреля в гимназии № 624 зарегистрировано 9 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди учеников начальных классов. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняя причину и обстоятельства заражения школьников. Завтраками и обедами 624 гимназию обеспечивает комбинат социального питания Красносельского района, сообщается в его официальной группе. Ранее Роспотребнадзор уведомил Смольный о приостановке деятельности городского предприятия. Трупики тараканов и напольную канализацию специалисты ведомства успели зафиксировать в пищеблоке на улице Партизана Германа. Комбинат также фактически нелегально использовал площадку на Наличной, но её закрыли после статьи «Фонтанки».



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







2. Вернуть деньги за путевки в Турцию не получится, но варианты спасти майские еще есть. Внезапная забота властей о здоровье туристов в Турции обернулась головной болью для полумиллиона россиян. Закрыв эти направления, чиновники позабыли об одной мелочи — дать добро на возврат денег. Мы нашли шесть способов принятия неизбежного закрытия Турции и Танзании. Сложнее всего тем, кого туроператор все-таки рассчитывает отправить в Танзанию — в ночь на 15 апреля. Устное заявление оперштаба по борьбе с коронавирусом не является юридическим поводом для отмены или переноса туров, но обещает приключения. Пока одни выстраивались в очереди в офисах авиакомпаний, другие заручились поддержкой Роспотребнадзора на случай суда.

Первые сообщения о том, что страна опять не вывозит, пришли от читателей «Фонтанки» уже 15 апреля.

Самостоятельные туристы, отдыхающие на популярных зарубежных курортах, рискуют остаться там на неопределенный срок. «Вывозные рейсы» предсказуемо оказались не резиновыми. Новые билеты — по цене следующего отпуска. Но деньги на них есть не у всех.



Фото: Ирина Майорова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







3. Самый серьёзный за 19 лет пожар

Сообщение о возгорании на Октябрьской набережной, 50, поступило в 12.35 понедельника, 12 апреля. А о том, что он полностью потушен — после 23 часов 16 апреля. Первые пожарные расчеты приехали на место и сообщили, что в производственной пятиэтажке полыхает на 4 и 5 этажах. С разницей в 15 минут пожару присваивали новый уровень сложности. К 13.13 ранг был повышен до максимального пятого. Первоначальная площадь пожара увеличилась в шесть раз и превысила отметку в 10 тысяч квадратных метров. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».



Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Спустя десять часов, в течение которых МЧС пыталось потушить пожар, ставший самым серьезным за последние 19 лет, от фабричного здания остались только внешние стены. Корпус постройки первой половины XIX века, фактически формировавший фронт застройки этой части Октябрьской набережной, выглядит как забытый мангал — внутри выгорело все.

Мы нашли архивные фото — как Невская мануфактура выглядела до революции и как до недавнего времени.

Фото: pastvu.com Фото: pastvu.com Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: Михаил Ховричев Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться







4. «Кудрово — наши Нью-Васюки. Места для жилых коробок закончились, но работы строителям хватит надолго»

Минстрой назвал Кудрово лидером рейтинга в категории «малые города» с населением 25–50 тысяч человек. На его генплане уже нет места на рост «муравейников». Но «Фонтанка» нашла на кадастровой карте более 40 относительно крупных незастроенных участков — под 80 гектаров, где (по документам) вскоре появятся ТЦ, спортивные объекты, детсады, поликлиники и другие признаки современного человеческого жилья.

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







5. «Назад к кульманам. Крупный петербургский проектировщик лишился профессионального ПО из-за работы в Крыму»

Российские проектировщики, которые выполняют заказы в Крыму или для оборонки, уже шесть лет вынуждены скрывать это, чтобы использовать американские программы — без них никак. Такое положение вещей дает шанс отечественным разработчикам специфического профессионального ПО, но инженеры пока не готовы разделить энтузиазм программистов.

О том, что «Ленпромтранспроект» больше не имеет права использовать самую распространенную в России и в мире систему двухмерного проектирования AutoCAD и родственные ей системы для BIM-проектирования в 3D, его руководство узнало внезапно. Все эти программы разрабатываются американской компанией Autodesk, и ее дистрибьютор без объявления войны отозвал уже оплаченные лицензии. Причем никаких писем, обосновывающих такое решение, не было — все объяснялось на словах. Примечательно, что требование создавать заказанную документацию именно в этих программах присутствует в подавляющем большинстве госзаказов.

6. «Кому светят «Фонарные». Репортаж из женской бани» В Петербурге в тестовом режиме начали работать «Фонарные бани». Чтобы попасть в них в выходной день, надо записываться за неделю. «Фонтанка» исследовала женский класс изнутри.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







7. Московская группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова предлагает взять на себя реконструкцию Конюшенного ведомства в Петербурге. Как рассказал источник «Фонтанки» в имущественном блоке Смольного, правительство работает с Годом Нисановым с осени. А в прошлом месяце председатель совета директоров ГК «Киевская площадь» направил письмо губернатору Александру Беглову, в котором заявил, что она готова поучаствовать в приспособлении Конюшенного ведомства для современного использования. В том же послании Нисанов излагает свое видение ситуации: «...наиболее оптимальным, экономически выгодным и целесообразным для инвестора, с точки зрения реализации проекта, является вариант предоставления объекта в аренду на срок 49 лет по ставке 1 рубль за 1 кв. м». Чиновники задумались над щедрым предложением.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







8. «Я тебе, чмо, погоны сорву». Как майор ВМедА спас трех выходцев с Кавказа от 30 курсантов Около половины девятого вечера 12 апреля взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в расположение части. 30 курсантов, во главе — майор медицинской службы, начальник курса. Место действия — пересечение Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего.

«Я тебе, чмо, погоны сорву», — высказал отношение молодой человек к своей наилегчайшей моральной травме. Так рядом с курсантом оказался потерпевший и двое его друзей. Все трое спортивны, явно с Кавказа. «Попробуй, ты мне их давал?» — парировал курсант.

Двое курсантов в госпитале. У первого — перелом шейных позвонков, у второго — разрыв каких-то мягких тканей живота. Руководство ВМедА выясняло детали. Когда выяснили, то первый вопрос был точно такой же, какой автор несколько раз задавал курсантам и преподавателям: «Почему тридцать человек их не снесли в один момент?»

«Иначе бы петербуржцы увидели, как 30 курсантов множат на ноль трех несчастных молодых людей». Это сгусток служебной проверки в ВМедА. Одно радует: около 15:00 14 апреля полиция Выборгского района Петербурга задержала троих предполагаемых зачинщиков массовой драки с курсантами.

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







9. Вокруг новенькой шикарно оснащённой инженерно-технологической 777-й школы не утихают родительские баталии. Тысяча комментариев в социальной сети направлена на выяснение, каких детей и на каких условиях стоит принимать в учреждение с сильным инженерно-технологическим профилем.

В эпистолярное наступление пошли родители уже прошедших отбор учеников. В письме с отсылом к селекции — запах сегрегации. 10. Продолжается регистрация для участия в третьем ЗСД Фонтанка Фест-2021. Новые слоты для участия в велопробеге станут доступны 15 апреля. Фестиваль здорового образа жизни состоится 22 мая на одной из самых необычных трасс мира — центральном участке Западного скоростного диаметра. Читайте и — участвуйте!