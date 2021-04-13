«Все отключено». Вернуть деньги за путевки в Турцию не получится, но варианты спасти майские еще есть

Фото: Ирина Майорова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться









Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила общую стоимость забронированных туров в Турцию в 32 млрд рублей. Больше половины этих денег операторы уже перечислили своим контрагентам — отелям и авиакомпаниям. Чем ближе дата поездки, тем больше вероятность, что деньги уже в районе Босфора или за ним. Но говорить, сколько миллиардов российские туристы подарили принимающей стороне, пока рано. Сейчас туроператоры внимательно перечитывают свои договоры с поставщиками и клиентами и подбивают баланс.



В неформальных разговорах турагенты и операторы удивляются: если турецкие отели и так уже получили от нас деньги, а теперь у них даже не будут заняты номера и не съедены обеды во «все включено», то версия о наказании Турции за близкие контакты с Украиной — несостоятельна. Наказанными оказались вовсе не турки.



Решение о приостановке полётов из России в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня принял оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией 12 апреля. При этом в Турцию продолжат летать по два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул авиакомпаний «Аэфрофлот» и Turkish Airlines. Также исключения составят направления, необходимые для участия АО «Концерн Титан — 2» в строительстве АЭС и вывозе российских граждан, которые уже отдыхают в Турции.

Меняем «все включено» на «удобства на этаже»

Предвкушая долгий и сложный возврат с непредсказуемым результатом, туристы соглашаются на перебронирования и переносы. «В основном люди смотрят на другие направления. Туристы слабо верят, что Турция откроется и после 1 июня, кроме того, у многих определены даты отпуска и нет возможности перенести», — отмечает глава регионального отделения Российского союза туристической индустрии (РСТ) Екатерина Шадская. По ее словам, самые востребованные варианты — это ОАЭ и Мальдивы. За них приходится доплачивать, но путешественники стремятся сэкономить, выбирая другой тип питания и меньшую звездность отеля. «Есть запросы на Крым и Сочи, но там не так много вариантов осталось», — комментирует она.



После прошлогодней катастрофы в турбизнесе вчерашнее решение российских властей, как в еврейском анекдоте — не проблема, а расходы. Давки из разъяренных туристов, требующих отдать кровно нажитые деньги в обмен на превратившуюся в тыкву путевку, у дверей турагентов не наблюдается. На образные «вилы и факелы», рассказывает руководитель одного из небольших агентств в Красносельском районе, он насмотрелся еще в прошлом апреле и теперь их уже не боится. Ну и надеется на благоразумие туристов.

«Деньги за путевки мы уже отдали на депозиты в отели. Иначе бы нам не забронировали номера в «горячий сезон». Эти деньги по агентскому договору нам не вернуть, мы можем только перебронировать заявки на более поздние даты, когда ограничения будут сняты», — объясняет он. Тем же, кто не согласится переносить отпуск и захочет греться у моря непременно на майские, будут предложены другие направления, например Куба или Дубай, рассказывает оператор в петербургском агентстве Perfect Travel: «В ОАЭ сейчас, хотя и Рамадан, но самый сезон».



Разумеется, стоимость путевок на оба направления минимум на четверть больше (это если соглашаться на снижение звездности отеля), так что придется доплатить.

Вариантов, куда можно полететь без доплаты, совсем немного. Во-первых, все последние дни активно обсуждается возможность возобновления чартеров в Египет. Там цены в отелях пониже, но стоимость перелета больше, так что плюс-минус выйдет то же самое.

Туроператоры в разговорах с «Фонтанкой» говорят, что очень надеются на это, хотя пока и не обнадеживают клиентов. АТОР со ссылкой на свои источники сообщает, что вопрос открытия египетских курортов почти решен. Но сроки возобновления российских рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока не озвучены. Также участники рынка уповают на возобновление перелетов в Грецию и Хорватию, которые готовы принимать российских туристов. Есть еще вариант, что все срастется с Кипром — туда уже улетели первые группы российских туристов, но условия их пребывания на охваченном жесточайшим карантином острове тока только утрясаются. «К концу апреля появится определенность», — надеются в Perfect Travel.



Другой вариант — Россия. Но там варианты без доплат будут «очень на любителя». К примеру, если более-менее приличная «тройка» в недорогом курорте Турции на семью из четырех человек выходила примерно в 100 тысяч рублей, то сейчас — на майские праздники — в Крыму на эти деньги удастся заехать в отель с условными двумя звездами. А это значит, совсем небольшой трехместный номер с дополнительной раскладушкой и почти наверняка туалетом «на этаже».

Ну и плюс «полный пансион» на российских курортах — это совсем не то же самое, что «все включено» в турецких отелях, напоминают агенты. То есть замена совершенно точно не будет равноценной, если не доплачивать за удобства.

К тому же, в Крыму уже сейчас наблюдается откровенный дефицит качественных мест для размещения. «В тех отелях, где соблюдался паритет цены и качества, еще с февраля бронирования были «на стопе». Так что из доступных сейчас вариантов на майские праздники там либо размещение самого скромного качества, либо что-то приличное, но по очень высокой цене», — объяснили «Фонтанке» в крупной петербургской турфирме.



Понесенные затраты

Откуда турфирмы сейчас будут брать деньги, чтобы отправлять туристов на альтернативный отдых — вопрос. «В финансовой поддержке сильно сомневаемся, но открытие альтернативных направлений с прямыми перелетами из Петербурга очень помогли бы выжить туристическим компаниям», — говорят в петербургском «Оптио тревел». Их коллеги из других фирм подтверждают: придется брать деньги из собственных запасов, надеясь позже возместить их за счет продажи перенесенных на более поздние сроки броней в Турции.

В «Оптио тревел» рассказывают, что «возвраты будут оформлять, насколько мы знаем, по условиям текущих договоров». Если переводить на русский — значит, за вычетом уже понесенных расходов, то есть, как правило, минус бронь за гостиницу и авиаперелет. Что в остатке — считаем сами.



Вернуть полную стоимость отмененных туров будет проблематично, подтверждают в Российском союзе туристической индустрии (РСТ). Если в ситуации массового закрытия границ в 2020 году правительство РФ разрешило туроператорам тратить на возмещения путешественникам средства из фонда персональной ответственности туроператора, то сейчас, при прекращении сообщения с отдельно взятыми Турцией и Танзанией, такой опции нет: никакого специального постановления правительства, как это было в прошлом году, так пока и нет. А без него правила о возврате денег из фонда не могут применяться.



Но если чиновники расщедрятся и все же издадут нужное постановление, согласно действующим правилам, у туроператора есть шесть месяцев на то, чтобы сформировать реестр требований, и еще 60 дней после этого отводится на выплаты. Если все делать по написанному, как раз к новому году деньги и вернутся.

Сейчас туроператоры руководствуются Гражданским кодексом (ст. 781, 451–453), что означает, что возвращена будет не полная стоимость тура, а сумма за вычетом уже понесенных туроператорами расходов, подтверждает директор Северо-Западного регионального отделения РСТ Екатерина Шадская.

Но на защиту интересов несостоявшихся путешественников встал Роспотребнадзор. Согласно 14 статье закона о туристской деятельности, если в какой-то стране есть угроза безопасности жизни и здоровья, турист может сам может расторгнуть договор и потребовать деньги обратно до начала поездки. Участники рынка не уверены, что в данном случае мнение санитарного ведомства в данном случае имеет силу закона. «О наличии угрозы безопасности и применении 14-й статьи должен объявить Ростуризм, а он об этом не объявлял. Мы делаем вывод, что 14-я статья не действует», — считают в РСТ.

Куда и почем улететь самостоятельно

У самостоятельных путешественников, чьи рейсы попали под нож, с российскими перевозчиками перспективы просматриваются чуть лучше. Так, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» уже пообещали без штрафа вернуть деньги за билеты в Турцию, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, хотя сроки возврата не уточнили. S7 Airlines и Turkish Airlines пока не определились с политикой. «Ваш рейс пока не отменен», — отрезала оператор на горячей линии турецкого перевозчика в ответ на просьбу прояснить, что с билетом на майские.

У путешественников, чьи рейсы остались в расписании, а также у тех, кто еще не успел забронировать перелет, возможность самостоятельно улететь в Турцию на майские праздники все же сохранилась. Хотя из-за сокращения числа доступных вариантов цены взлетели в разы.

Так, еще неделю назад перелеты из Петербурга в Стамбул стоили от 18 тыс. рублей (прямой от Turkish Airlines), билет «Аэрофлота» через Москву можно было найти за 14 тыс. рублей. Цены на рейсы «Победы» из Москвы начинались от 4 900 рублей.

Днем 13 апреля Turkish Airlines предлагают вылеты из Москвы на 1 мая от 34,6 тыс. рублей. Рейс «Аэрофлота» на 30 апреля можно найти за 21,7 тыс. рублей. Зато на 4 мая есть доступные варианты всего за 10,2 тыс. рублей (правда, система бронирования показывает, что осталось 3 доступных места). По другим датам начала мая сайт «Аэрофлота» предлагает воспользоваться услугами Air Serbia с пересадкой в Белграде за 75 тыс. рублей. В середине апреля на фоне ажиотажа такой вариант стоит более 100 тыс. Еще один вариант — «Белавиа», которая предлагает добираться в Стамбул через Минск за 29 тыс. рублей. Но цены постоянно меняются в зависимости от спроса, так что определить точный процент подорожания участники рынка затрудняются.

Параллельно петербуржцы активно ищут альтернативы Турции, говорят сервисы бронирования. Так, на Aviasales 13 апреля по сравнению с предыдущим днем число поисковых запросов выросло более чем в два раза по таким направлением как Ларнака, Белград, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх. В 1,8 раз вырос интерес к Дубаю.

Загвоздка в том, что Стамбул был для российских путешественников не только пунктом назначения, но и пересадочным хабом. Борты Turkish Airlines развозили туристов по другим популярным направлениям, которые были готовы принимать россиян, но прямое сообщение с которыми не было восстановлено.

К примеру, перелет Turkish Airlines на 1 мая из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх обойдется от 48 тыс. рублей, в Канкун от 101 тыс. рублей. В готовую принимать россиян Грецию можно долететь через Стамбул за 67 тыс. рублей (Родос). На Мальдивы (аэропорт Мале) за 52 тыс. рублей. В хорватский Дубровник можно добраться «всего» за 35 тыс. рублей, правда, с двумя пересадками.

Альтернатив по большому счету не так много. Поездка в Египет «Аэрофлотом» из Москвы через Каир обойдется на майские праздники от 54 тыс. рублей в одну сторону. Билет на Мальдивы на 1 мая стоит от 91 тыс. рублей (хотя на соседние даты есть варианты за 42 тыс. рублей).

В Дубай можно сравнительно бюджетно добраться через Минск. «Белавиа» предлагает вылеты из столицы Белоруссии от 22 тысяч рублей. Еще как минимум 14 тысяч будет стоить рейс из Петербурга. Правда, при запросе стыковочного рейса Петербург-Дубай цены уже начинаются от 79 тысяч рублей. Польский LOT предлагает билеты из Варшавы в Дубай за 31 тыс. рублей, а перелет из Петербурга до Варшавы — за 12,9 тысяч рублей.

Галина Бояркова, Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

