Кипр стал первой страной Евросоюза, открывшейся для российских туристов. С 1 апреля местные власти передвинули нашу страну из серой зоны «точно нет» в красную «ну окей, можно, но осторожно». Причем — и это подается как огромный шаг навстречу — туристам из России не надо будет проходить обязательный 72-часовой карантин по прилете — если с собой привезти актуальный отрицательный ПЦР-тест.

Шаг и правда впечатляющий, потому что киприотам в Россию по-прежнему нельзя. Из этого логично вытекает, что рейсы «туда» полностью забиты, а «назад» — пока пустые. К примеру, на единственный в неделю (по субботам) прямой рейс из Петербурга в Ларнаку на ближайший вылет к моменту написания статьи вечером в среду оставался ровно один билет, и стоил он 65 тысяч рублей. А вот обратный перелет через неделю стоит всего 14 тысяч.



Рейсов из Москвы больше — четыре в неделю и разных авиакомпаний, так что можно повыбирать, и билеты «туда» заметно дешевле.

Как известно, в природе туристы существуют в двух агрегатных состояниях: «дикие» и «организованные». И как узнала «Фонтанка», сейчас на Кипре их положение отличается как нигде больше. Дело в том, что на Кипре с января действуют едва ли не самые строгие коронавирусные ограничения в Европе. И те, кто летит сейчас туда «дикарем», оказываются в положении самого обычного киприота. А это значит, что а) комендантский час с 23:00 до утра, б) выходить на улицу можно только два раза в день, в) для этого надо получить специальное разрешение, послав СМС по специальному номеру, указав цель выхода.

Возможных причин для получения разрешения на выход из дома восемь: к врачу или за лекарствами, за покупками в магазин или на рынок, в банк, для занятий спортом (строго определенными видами, просто искупаться в море — не считается), поход в госорганы по государственной надобности или последнее — «прочее». Что к нему относится, мнения разнятся. По одним данным, речь идет об оказании кому-то из близких экстренной помощи, по другим — как раз чтобы можно было окунуться пару раз в море. Но это только для сильных духом — температура воды на основных курортах там пока едва дотягивает до 17 градусов. Хотя днем на улице до +24 °С и безоблачно.



В любом случае, если вы окажетесь на улице без такого разрешения, вам полагается штраф в 300 евро. Такой же — если вы без маски и даже если неправильно ее носите (например, опустив ниже носа). И, как говорят, штрафы выписываются весьма энергично, и многие местные, не привыкшие в силу особенностей южного приморского менталитета к такому орднунгу, уже взвыли.

Так что легко себе представить реакцию местных жителей на публикацию в местных СМИ сообщения о том, что «организованные» туристы получат разрешение на свободное передвижение — специальную бумагу, которая позволит свободно передвигаться по всему острову, что называется, «без регистрации и СМС».

автор фото читательница «Фонтанки» Мария Поделиться Поделиться







В аккаунте на Facebook газеты, опубликовавшей фотографию этого разрешения, разразилась целая буря негодования, общий смысл которого: «Нас закроют в собственной стране, туристов выпустят свободно!!! Поздравляю!», и далее — призывы к ответственности властей, которые ценят туристов более местных жителей.

Однако есть нюанс — выдавать такие бумаги могут только туристические компании для своих организованных туристов, то есть купивших полный пакет с перелетом и проживанием в определенной гостинице. Что касается россиян, пока таких очень немного. С начала апреля уникальную возможность согласовать чартер и централизованно вывезти туристов на Кипр получил только один оператор — «Библио Глобус». Рейс примерно с 300 пассажирами улетел 3 апреля, следующий — только 11 апреля.



Всё же тех, кто летит на обычных регулярных рейсах и сам ищет себе кров и пропитание, ждет тот самый орднунг, что и для обычных киприотов: выход по разрешению два раза в день. И штрафы, штрафы, штрафы. Судя по почти полному отсутствию свободных мест в ближайших самолетах из Петербурга, многих это не останавливает. Но, как пояснил «Фонтанке» источник, близкий к министерству туризма Кипра, по большей части речь идет всё же не о туристах, а о владельцах недвижимости и тех, кто едет туда по бизнесу или по работе, например гувернантки.

Для приезжающих из России с 1 апреля действительно облегчен въезд — ранее можно было ехать только специальным категориям граждан (в первую очередь с видом на жительство). Теперь достаточно иметь сделанный дома за 72 часа до прибытия отрицательный ПЦР-тест и оформить на сайте https://cyprusflightpass.gov.cy/ заранее Flight Pass с указанием твоего номера телефона и адреса, где будешь жить. Однако по прилете на Кипр надо будет сдать новый тест — прямо в аэропорту. Как рассказывают очевидцы, из самолета через «рукав» выпускают по пять человек и сразу же берут мазок из носоглотки. За свой счет. Стоит это удовольствие 30 евро на человека. Но есть и плюсы. Во-первых, детям до 12 никаких тестов вообще не надо. Во-вторых, результаты приходят в течение трех часов (в реальности даже за 30 минут), и уже с ним можно не запираться на карантин.



Обладателям так раздражающих киприотов туристических разрешений на передвижение доступны многие радости приморской жизни. Почти все таверны открыты (правда, столики только на улице, но погода располагает). Большинство музеев и достопримечательностей, как рассказывают в Министерстве туризма, работает. Ограничения только по количеству посетителей. За пределы отеля выходить можно, машину арендовать и кататься по острову — можно. Только надо иметь в виду обязательный даже с такой бумагой комендантский час с 23:00. Ну и маски, конечно.

Отдельный вопрос — что будет, если в России ПЦР будет отрицательный, а в аэропорту на Кипре — положительный. Тут скорее хорошие новости: в таком случае вас доставят в специализированную клинику и будут лечить совершенно бесплатно. Все расходы будет нести правительство Кипра. Заплатить надо будет только за трансфер и перелет домой после лечения.

Для тех, кому интересно, чего ради все эти строгости на Кипре, объясняем. Там и правда всё не очень хорошо с коронавирусом. Судя по кривой статистики, сейчас там в полном разгаре вторая волна (которая у нас уже пошла на спад). На миллион человек населения в день регистрируется до 700 новых случаев (примерно как во всем шестимиллионном Петербурге). Правда, смертей всего по 2–4 в день (против 36 в минувший вторник в Петербурге), то есть уровень летальности всего 0,54% против 3,13% у нас в городе.



Еще недавно власти Кипра на полном серьезе вели переговоры о том, чтобы с 1 мая начать пускать без особых ограничений тех, кто привьется в России «Спутником». Однако политика есть политика, и общие правила Евросоюза никто не отменял. Так что пока этот план отложили до лучших времен с оговоркой, что как только Европейское медицинское агентство признает нашу вакцину, так сразу.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»