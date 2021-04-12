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Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Полёты из России в Турцию и Танзанию будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Такое решение 12 апреля принял оперштаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«<...> Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, с 15 апреля сего года по 1 июня сего года, за исключением направлений, необходимых для участия АО «Концерн Титан — 2» в строительстве АЭС, вывозе российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.

Туроператорам власти также рекомендуют прекратить продажу туров в эту страну с 15 апреля по 1 июня.

В те же даты будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. По словам Голиковой, такое решение также было принято «на основании эпидемиологических данных». Она пообещала «оперативно информировать граждан [об улучшении ситуации с коронавирусом], чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства».

Ранее днём МИД России предостерег Турцию и другие страны от «подпитки милитаристских настроений Украины» и предупредил, что это «может плохо кончиться».

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Комментарии (44)

265112968
Крымские дворцы и отели сами себя не окупят.
Nerevar
Это сугубо политическое решение, это не связано с Эрдоганом, т.к. запрещают летать не только в Турцию, но и в Танзанию. Танзания к Эрдогану никаким раком-боком не относится. Сейчас апрель - преддверие сезона отпусков. Следующий месяц? Правильно, май! Май - это майские, где не грех взять отгулов, чтобы "забить дыры" между праздниками и слетать в забугорье. Ну, а дальше июнь, июль, август, сентябрь - самая горячая пора отпусков.
Делается это всё, чтобы россияне дорогие ненаглядные отдыхали дома, а не шлялись по заграницам с целью отбить вложенное в Краснодарье, Крым и Ставрополье. Курортный сбор уже есть, осталось взвинтить цены и загнать туда жителей страны. А кое кто, пальцем показывать не буду, будут с этого иметь барыши, т.к. он под санкциями с головой.
Что касается барановируса, то это идеальнейший предлог для проведения протекционистской политики. Чую, байками про барановирус нас всех ещё долго будут долбать.
anduin77
Давно пора закрыть авиаперелеты с этими пособниками террористов и убийцами наших летчиков!
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