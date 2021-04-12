Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией

«<...> Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, с 15 апреля сего года по 1 июня сего года, за исключением направлений, необходимых для участия АО «Концерн Титан — 2» в строительстве АЭС, вывозе российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.

Туроператорам власти также рекомендуют прекратить продажу туров в эту страну с 15 апреля по 1 июня.

В те же даты будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. По словам Голиковой, такое решение также было принято «на основании эпидемиологических данных». Она пообещала «оперативно информировать граждан [об улучшении ситуации с коронавирусом], чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства».

Ранее днём МИД России предостерег Турцию и другие страны от «подпитки милитаристских настроений Украины» и предупредил, что это «может плохо кончиться».