АТОР: Отдыха в Турции из-за отмены авиасообщения лишились более полумиллиона российских туристов

Эта сумма может быть на 20% выше с учётом бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию из-за отсутствия продуктов по традиционным для них направлениям.

Общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня, составляет 533 200 человек. Из них более 40% — семьи с детьми, сообщает 12 апреля Ассоциация российских туроператоров со ссылкой на свою аналитическую службу. Общая стоимость запланированных поездок, которые придётся отменить из-за прекращения авиасообщения, — 354,6 млн евро (32 млрд рублей).

«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — говорится в сообщении АТОР.



Данные по Танзании пока не подсчитаны. Предварительно, на апрель-май может быть забронировано туров на 6–7 тысяч туристов.



Закрытие самого популярного среди россиян направления — «огромный удар по туристической отрасли», пишет АТОР. Это можно сравнить с закрытием границ в марте 2020 года.

Ранее власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.