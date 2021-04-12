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АТОР: Отдыха в Турции из-за отмены авиасообщения лишились более полумиллиона российских туристов

Россиянам придётся отменить туры в Турцию на 32 млрд рублей

Общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня, составляет 533 200 человек. Из них более 40% — семьи с детьми, сообщает 12 апреля Ассоциация российских туроператоров со ссылкой на свою аналитическую службу. Общая стоимость запланированных поездок, которые придётся отменить из-за прекращения авиасообщения, — 354,6 млн евро (32 млрд рублей).

Эта сумма может быть на 20% выше с учётом бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию из-за отсутствия продуктов по традиционным для них направлениям.

«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — говорится в сообщении АТОР.

Данные по Танзании пока не подсчитаны. Предварительно, на апрель-май может быть забронировано туров на 6–7 тысяч туристов.

Закрытие самого популярного среди россиян направления — «огромный удар по туристической отрасли», пишет АТОР. Это можно сравнить с закрытием границ в марте 2020 года.

Ранее власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

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Комментарии (21)

AndrewBarsik
"...Океания воюет с Евразией. Океания ВСЕГДА воевала с Евразией........".
(Джордж Оруэлл "1984")
Franklin_Delano_Roosevelt
когда берег Турецкий стал роднее своего с синими трусами.... =))) чем больше будут сидеть россияне взаперти, тем быстрее может протрезвеют без All inclusive, тем быстрее может какие подвижки в стране пойдут ... =)))) самое интересное, что власти опять сами рейсы отменяют, однако никакой достойной компенсации людям не предоставляют.... как назвать этих старых пердунов более некультурно?! то-то и оно. Как говорил Евтушенко: "Я Родину свою люблю, а Государство ненавижу!"
Игорь Титов
вполне ожидаемая ответка за пропуск кораблей и поставку беспилотников
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