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ЗСД Фонтанка Фест — Новые слоты для велосипедистов и полторы тысячи зарегистрированных бегунов

Продолжается регистрация для участия в третьем ЗСД Фонтанка Фест-2021. Новые слоты для участия в велопробеге станут доступны 15 апреля. Фестиваль здорового образа жизни состоится 22 мая на одной из самых необычных трасс мира — центральном участке Западного скоростного диаметра.

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Регистрация на велопробег открывается поэтапно. По словам организаторов, это позволит зарегистрироваться всем желающим и защитить фестиваль от мошенников: перекупки билетов, поддельных слотов и прочих махинаций.

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В отличие от велопробега, регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru.

На момент публикации, заявку на забег в двух дисциплинах подали 1545 петербуржцев и гостей города. Напомним, что регистрацию прошли жители более 80 городов, а полумарафонцев ждут рекордные призовые.

Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет) зарегистрировавшийся на официальном сайте события https://zsdfest.ru/ .

Амбассадорами ЗСД Фонтанка Фест в 2021 году станут знаменитые спортсмены, профессиональные тренеры и спортивные блогеры.

Среди них:

Кирилл Мирзин, тренер с 13-летним стажем, автор программы LiveBody;

Алена Дятлова, основатель бегового клуба Time4Run;

Диана Холод, спортивный блогер, многократная участница забегов;

Кирилл Цветков, сверхмарафонец и спортивный блогер.

Список амбассадоров открыт и будет дополняться.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы», при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

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Комментарии (1)

Батарейкин
В масках и перчатках побегут же? И дядя Саша тоже?
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