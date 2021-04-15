ЗСД Фонтанка Фест — Новые слоты для велосипедистов и полторы тысячи зарегистрированных бегунов

Регистрация на велопробег открывается поэтапно. По словам организаторов, это позволит зарегистрироваться всем желающим и защитить фестиваль от мошенников: перекупки билетов, поддельных слотов и прочих махинаций.
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В отличие от велопробега, регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru.
На момент публикации, заявку на забег в двух дисциплинах подали 1545 петербуржцев и гостей города. Напомним, что регистрацию прошли жители более 80 городов, а полумарафонцев ждут рекордные призовые.
Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет) зарегистрировавшийся на официальном сайте события https://zsdfest.ru/ .
Амбассадорами ЗСД Фонтанка Фест в 2021 году станут знаменитые спортсмены, профессиональные тренеры и спортивные блогеры.
Среди них:
— Кирилл Мирзин, тренер с 13-летним стажем, автор программы LiveBody;
— Алена Дятлова, основатель бегового клуба Time4Run;
— Диана Холод, спортивный блогер, многократная участница забегов;
— Кирилл Цветков, сверхмарафонец и спортивный блогер.
Список амбассадоров открыт и будет дополняться.
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы», при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.