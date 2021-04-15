ЗСД Фонтанка Фест — Новые слоты для велосипедистов и полторы тысячи зарегистрированных бегунов

Регистрация на велопробег открывается поэтапно. По словам организаторов, это позволит зарегистрироваться всем желающим и защитить фестиваль от мошенников: перекупки билетов, поддельных слотов и прочих махинаций.

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В отличие от велопробега, регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru.