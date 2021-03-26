ЗСД Фонтанка Фест-2021: идем на рекорд по участникам велопарада и призовому фонду для бегунов

Организаторы ЗСД Фонтанка Фест — городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы» — в 2021 году настроены на новые рекорды. Ожидается втрое больше участников и гостей ЗСД Феста, три категории соревнований: забег на 10,5 км, полумарафон — 21,1 км и велопарад.

Также в этом году полумарафонцев ждут солидные призовые. Пожалуй, самые большие в истории забегов Петербурга.

За первое место — по 50 тысяч рублей, серебряные призеры — по 30 тысяч рублей, бронза — по 20 тысяч рублей. Других участников также ждут ценные призы, о которых организаторы объявят позднее.