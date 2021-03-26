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ЗСД Фонтанка Фест-2021: идем на рекорд по участникам велопарада и призовому фонду для бегунов

22 мая Петербург ждет третий ЗСД Фонтанка Фест. Это уникальный велопарад, забег и полумарафон по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.

ЗСД Фонтанка Фест.
ЗСД Фонтанка Фест.Фото: «фонтанка.ру»
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Организаторы ЗСД Фонтанка Фест — городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы» — в 2021 году настроены на новые рекорды. Ожидается втрое больше участников и гостей ЗСД Феста, три категории соревнований: забег на 10,5 км, полумарафон — 21,1 км и велопарад.

Также в этом году полумарафонцев ждут солидные призовые. Пожалуй, самые большие в истории забегов Петербурга.

За первое место — по 50 тысяч рублей, серебряные призеры — по 30 тысяч рублей, бронза — по 20 тысяч рублей. Других участников также ждут ценные призы, о которых организаторы объявят позднее.

Участвовать в ЗСД Фонтанка Фест может каждый (старше 16 лет) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

На сегодняшний день уже заявилось больше 3000 велосипедистов. Из-за огромного количества желающих, регистрация на велопробег в данный момент закрыта и будет открываться поэтапно. В ближайшие дни станет доступно еще 200 дополнительных слотов.

Чтобы «поймать» место в колонне фестивального велопарада, подпишитесь на обновления сообществ:

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Напомним, колонна велосипедистов проедет от фестивального городка у гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте, 42 до съезда на набережную Екатерингофки. Дистанции бегунов (забег и полумарафон) состоят из одного круга в 10,5 и 21,1 км с возвращением в стартовую зону.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

ЗСД Фонтанка Фест.
ЗСД Фонтанка Фест.Фото: «фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
"*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий."

Это прекрасно!
Когда стартовый сбор собирали об этом не было ни слова)
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