ЗСД Фонтанка Фест-2021: С нами бежит вся Россия

Участники могут выбрать из трех категорий — соревнования в беге на 10,5 км, полумарафон — 21,1 км, и велопарад. Уже сейчас для участия в забеге заявились более тысячи человек, в велопараде — около 4 000.



Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

В этом году полумарафонцев ждут солидные призовые. Подробнее об этом читайте здесь.

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