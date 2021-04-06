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ЗСД Фонтанка Фест-2021: С нами бежит вся Россия

Жители более 80 городов России уже зарегистрировались для участия в третьем ЗСД Фонтанка Фест-2021. Фестиваль здорового образа жизни состоится 22 мая на одной из самых необычных трасс мира — центральном участке Западного скоростного диаметра. География тех, кто успел оставить заявки на сегодняшний день, — от Калининграда до Владивостока.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Участники могут выбрать из трех категорий — соревнования в беге на 10,5 км, полумарафон — 21,1 км, и велопарад. Уже сейчас для участия в забеге заявились более тысячи человек, в велопараде — около 4 000.

Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

В этом году полумарафонцев ждут солидные призовые. Подробнее об этом читайте здесь.

Чтобы «поймать» место в колонне фестивального велопарада (регистрация открывается поэтапно), подпишитесь на обновления сообществ:

На этой неделе станут доступны еще 500 слотов на участие в велопараде.

Узнавайте новости ЗСД Феста самыми первыми.

Колонна велосипедистов проедет от фестивального городка у гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Дистанции бегунов (забег и полумарафон) состоят из одного круга в 10,5 и 21,1 км с возвращением в стартовую зону.

Как прошел второй ЗСД Фестиваль, организованный "Фонтанкой.ру" и "МСС", смотрите в нашем отчетном сюжете.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы», при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Danik
Футболки бы хоть сделали всем и значки. Даже за деньги народ возмёт. Время на это еще есть! Недорого и память об участии!!
Философ (не тролль)
А как велосипедистов думают возвращать? или запустят в один конец, а там пусть вся эта толпа шарахается по городу на радость всем?
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