«Только селекция дает положительные плоды». Родители из 777-й школы выступили против неодаренных первоклассников

Вокруг новенькой шикарно оснащённой Инженерно-технологической 777 школы не утихают родительские баталии. Тысяча комментариев в социальной сети направлена на выяснение, каких детей и на каких условиях стоит принимать в учреждение с сильным инженерно-технологическим профилем.

Родители будущих первоклассников подняли шум в СМИ и социальных сетях, когда от 777 школы в Лыжном переулке отписали 11 близлежащих домов. Проживающие в них дети потеряли право первоочередного зачисления в учреждение, которое находится во дворе. В качестве альтернативы чиновники предложили несколько вариантов, в том числе школу за железнодорожным переходом. Путь до неё от Лыжного переулка занимает минут 40, для ученика младших классов такая прогулка перед уроками небезопасна и утомительна.



Родители намекали на элитность 777 школы и сыпали комментариями в соцсетях о встречающих учеников «майбахах и броневиках». Власти Петербурга вернули дома обратно. Но на этом конфликт не завершился.

Первого апреля стартовала запись детей в первые классы. В 777 школу уже поступило более 600 заявок (со всего Приморского района) на 100 мест. В первую очередь будут зачислять льготников, для остальных детей остаётся не так уж много мест. Родители считают, что в густонаселённом Приморском районе необходима общеобразовательная школа, которая могла бы принять всех желающих, а не профильная.

В 777-ю при наличии свободных мест можно попасть и с пятого класса. Но для этого придётся сдавать экзамены. Родители пятиклассников, прошедших отбор, выступили против зачисления в первые классы «по прописке». Горожане отправили обращения в различные инстанции: от городских властей до президента Путина.

В письме к главе комитета по образованию Наталии Путиловской отмечается, что «все дети проявляли высокие способности к обучению с раннего детства и обучаясь в обычной школе, они не могли полноценно продолжить развитие по своему уровню знаний».

«Нетрудно представить, что будет со школой уже через год, если продолжится массовый набор в начальную школу. Да, мы хорошо понимаем чувства родителей, которые хотят поступить в образовательное учреждение в шаговой доступности. Но многие лукавят, говоря о том, что им все равно, какая это школа, главное, что рядом. Если бы ИТШ 777 была с негативными отзывами, то такая рьяная борьба не развернулась бы. Да, эту школу можно назвать «элитной», но не в той интерпретации, которую ей придали социальные сети. Если считать глубокие знания и многогранные таланты учеников, высокий профессионализм и работоспособность педагогов ИТШ элитными, то вполне согласимся с этим эпитетом», — отмечается в письме.

Родители просят главу комитета «не допустить разрушения столь прогрессивной образовательной площадки». «Давайте дадим возможность детям максимально получать знания по их уровню, а не просиживать 11-ть классов. Пусть ИТШ № 777 остается для простых детей, которые хотят учиться! Только селекция, как бы грубо это не звучало по отношению к детям, дает положительные плоды. А если это селекция знаний наших детей, то это однозначно на благо развития нашей страны!» — говорится в письме.



Мама пятиклассника Анна в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что активисты выступают не за отмену набора в первые классы, а за сохранение особого статуса школы. «Лично я не против того, чтобы были первые классы. Но ресурсы школы, как мы знаем, ограничены, это касается, и кабинетов, и педагогов. Если будет массовый набор, то у школы физически не хватит пространства, куда рассадить ребят и тем самым нарушается концепция школы, которая изначально была заложена — идея уникальной площадки, где дети будут проходить по определённому уровню знания», — отметила петербурженка.

По словам члена родительского комитета 777 школы и мамы пятиклассницы Ирины, в классе её дочери нет ни одного ученика с тройками за четверть. «У них усиленная математика, физика, программирование. У них постоянные олимпиады и конкурсы международного значения, — отмечает она. — Лично мой ребёнок в этом году занял второе место в международной олимпиаде НТИ. У нас очень много победителей олимпиад, если все убрать, то будут нарушены наши права, родителей, которые привели своих детей целенаправленно в эту школу».



В социальных сетях пост с призывом не губить инженерно-техническую школу за сутки собрал более 1000 комментариев. В споре мелькают аргументы об обеспечении образованием «серой массы» и о «наследственной одарённости».

Родители, находящиеся по другую сторону баррикад, напирают на то, что изначально в районе было запланировано общеобразовательное учреждение, а также приводят СанПины, согласно которым расстояние до школы в условиях стеснённой городской застройки не должно превышать 800 метров. Когда семьи приобретали квартиры в Лыжном переулке, они надеялись отправить детей в школу во дворе.

«Сейчас родители тех детей, которые учатся в школе, противостоят родителям будущих первоклассников, не понимая сути проблемы. Никто не против таких школ как 777, наоборот, их должно быть больше, хорошо оснащенных, интересных, но в нашем случае на территории квартала не построить большую школу. Где учиться детям квартала, особенно маленьким? — рассуждает мама первоклассника Татьяна. — Получается чиновники создали проблему, а теперь не хотят ее решать, сталкивая людей».

