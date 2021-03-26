За инженерно-технологической школой 777 закрепят 14 адресов вместо трёх. Об этом сообщили в комитете по образованию Петербурга 26 марта.
«С учетом многочисленных обращений родителей по вопросу организации приема в инженерно-технологическую школу № 777 комитетом по образованию принято решение о закреплении за образовательным учреждением 14 домов на территории микрорайона. Соответствующее обращение о необходимости внесения изменений в распоряжение администрации Приморского района уже направлено главе администрации», — добавили в Смольном.
Родители будущих первоклассников на собственном опыте испытали дорогу из школы в Приморском районе Петербурга. Маршрут сняли на видео. Ролик опубликован во «ВКонтакте» 26 марта.
Мать первоклассника Татьяна стартовала от 600-й школы на Школьной улице и направилась к своему дому по адресу: Лыжный переулок, 8, корп. 1. По пути она пересекла шесть проезжих частей и один железнодорожный переход. Весь путь занял чуть более 37 минут. Предполагается, что эту дорогу дети могут осилить самостоятельно.
Во дворе у Татьяны расположена инженерно-техническая 777-я школа. В этом году от учреждения открепили 11 близлежащих домов (оставив 3 дома). Таким образом, проживающих в них будущих первоклассников лишили права первоочередного зачисления. Семьям предложили альтернативные учреждения, в том числе 600-ю школу за железнодорожным переездом. Родители обратились с жалобами к городским властям, ведь когда они покупали квартиры в новостройках, то надеялись получить обычное общеобразовательное учреждение, в которое возьмут всех детей.