FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Счастливый номер станет доступнее для первоклассников. Смольный вернул «элитной» петербургской школе отлучённые многоэтажки

Живущие рядом с 777-й школой дети снова смогут учиться недалеко от дома

За инженерно-технологической школой 777 закрепят 14 адресов вместо трёх. Об этом сообщили в комитете по образованию Петербурга 26 марта.

«С учетом многочисленных обращений родителей по вопросу организации приема в инженерно-технологическую школу № 777 комитетом по образованию принято решение о закреплении за образовательным учреждением 14 домов на территории микрорайона. Соответствующее обращение о необходимости внесения изменений в распоряжение администрации Приморского района уже направлено главе администрации», — добавили в Смольном.

Родители будущих первоклассников на собственном опыте испытали дорогу из школы в Приморском районе Петербурга. Маршрут сняли на видео. Ролик опубликован во «ВКонтакте» 26 марта.

Мать первоклассника Татьяна стартовала от 600-й школы на Школьной улице и направилась к своему дому по адресу: Лыжный переулок, 8, корп. 1. По пути она пересекла шесть проезжих частей и один железнодорожный переход. Весь путь занял чуть более 37 минут. Предполагается, что эту дорогу дети могут осилить самостоятельно.

Во дворе у Татьяны расположена инженерно-техническая 777-я школа. В этом году от учреждения открепили 11 близлежащих домов (оставив 3 дома). Таким образом, проживающих в них будущих первоклассников лишили права первоочередного зачисления. Семьям предложили альтернативные учреждения, в том числе 600-ю школу за железнодорожным переездом. Родители обратились с жалобами к городским властям, ведь когда они покупали квартиры в новостройках, то надеялись получить обычное общеобразовательное учреждение, в которое возьмут всех детей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alkaline
дети дровосеков панимаиш ))
zlopopik
Элитность школы в нынешние времена определяется ее номером?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний