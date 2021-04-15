Когда страна опять не вывозит. Петербуржцы не могут вернуться домой из-за отмены авиасообщения с Турцией

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







О сложностях с возвращением на родину «Фонтанке» рассказали туристы, застрявшие в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе с билетами Turkish Airlines на руках. По их словам, после официальной отмены рейса из Стамбула в Петербург обещанный обмен без штрафов через сайт не работает, а дозвониться по горячей линии нереально. В Ростуризме, обещавшем вернуть всех, разводят руками и предлагают следить за табло. Новые билеты на ближайшие даты как минимум в четыре раза дороже прежних. Единственный вариант — штурмовать офис авиакомпании и уповать на чудо.



15 апреля вступили в силу ограничения на перелеты между Россией и Турцией. До 1 июня будут выполняться в общей сложности четыре регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом (по два «Аэрофлота» и Turkish airlines). Кроме того, ряд авиакомпаний пообещали специальные «вывозные» борта. Например, «Аэрофлот» поставил три перелета из Антальи в Москву (17, 24 и 30 апреля), S7 до конца апреля совершит 15 перелетов из Антальи и Даламана в Москву и два в Новосибирск, а также выполнит еще семь рейсов в Москву в мае. Turkish airlines официально не заявляли, как будут возвращать пассажиров, но, по данным Ростуризма, компания запланировала три ежедневных вывозных рейса из Стамбула в Москву.

Опции вернуться напрямую в Петербург у туристов из Северной столицы нет. Но и «Аэрофлот», и Turkish airlines пообещали перебронировать билет на доступные рейсы через Москву без доплат. Правда, как рассказали «Фонтанке» путешественники, улететь через столицу тоже проблематично. Больше всего проблем возникло у клиентов Turkish airlines, которые добирались через Стамбул в Египет, Мексику, Мальдивы и ОАЭ.



Так, петербурженка Галина, отдыхающая с мужем в Шарм-эль-Шейхе, должна была вернуться в Петербург через Стамбул 17 апреля. Получив смс об отмене второй части рейса, она попробовала дозвониться в онлайн-агентство, где покупала билет, и непосредственно в Turkish airlines. В ответ была тишина. «Звонили с вечера раз 20 на горячую линию, сегодня столько же — звонок не проходит. По московскому номеру авиакомпании идет сброс, дождаться очереди нельзя», — говорит она. Письма в службу поддержки тоже остались без ответа. Личный кабинет на сайте агентства не дал совершить никаких действий. Сайт Turkish airlines при попытке изменить бронирование предложил несколько вариантов через Москву, но на последнем этапе выдал ошибку. Новый билет Шарм-эль-Шейх — Стамбул — Москва на 16 апреля на сайте авиакомпании стоит сейчас 97 тысяч рублей. По словам Галины, они с мужем заплатили за два билета туда и обратно 92 тысячи рублей.

Другой житель Северной столицы, Сергей, столкнулся с аналогичной проблемой в Хургаде. «Рейсы «туркишей» отменены, нет никакого сервиса для обмена, покупка возможна по цене авиакомпании, она явно завышена у всех таких вывозных», — рассказал он. При этом до перевозчика уже не дозвониться ни из РФ, ни из-за границы. Попытка вернуться «Аэрофлотом» успехом не увенчалась: компания ответила, что забирает только своих клиентов. Всем прочим доступны лишь новые билеты по цене 70 тысяч рублей из Стамбула или 100 тысяч рублей — из Каира. «Исходные» билеты Сергея до Хургады Turkish airlines стоили 36 тысяч рублей туда-обратно.



Расценки вывозных бортов «Победы» и «Уральских авиалиний» для «чужих» пассажиров тоже нельзя назвать гуманными. «Все вывозное — это похоже на развод. Билеты отменены, есть новые, но они по факту дороже», — комментирует петербуржец. По словам Сергея, только в его отеле больше 10 российских туристов с такой проблемой. «Кредит для возвращения на родину тут никто не даст, как уезжать — не ясно», — резюмировал он.

Еще один читатель «Фонтанки», отдыхающий в Египте, рассказал, что отмена авиасообщения с Турцией грозит ему потерей работы. «Говорят, что рейс отменён и вернут деньги в течение трех месяцев. У меня на новые билеты денег нет, так как они стоят — жесть просто. На работу выходить в понедельник, но тут плохо с Интернетом — через какое-то время вынужден буду уволиться», — комментирует он.

Не дождавшись ответа от перевозчика, путешественники вступили в переписку с Ростуризмом. В ведомстве, которое ранее обещало планово вывезти и организованных туристов, и индивидуалов «согласно купленным билетам», помочь не смогли. 14 апреля Ростуризм сообщил, что «график вывозных рейсов формируется», и посоветовал следить за изменениями. 15 апреля ведомство порадовало туристов известием, что Turkish airlines согласовали три полета Стамбул — Москва в день, и предложило обращаться для переоформления в ближайшие офисы.



В Turkish Airlines пока хранят молчание. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), накануне авиаперевозчик разослал партнерам письмо с тремя вариантами условий. Так, изменение дат перелета (rebooking) возможно без доплат в пределах оригинального класса обслуживания. Изменение пункта вылета/прилета (rerouting) возможно без доплат в рамках оригинального класса обслуживания и одной зоны IATA (смена Петербурга на Москву подпадает под эти условия). Возврат денег турецкая авиакомпания произведет по заявлению пассажира либо на банковскую карту путешественника (срок перевода зависит от банка-эмитента), либо на счет туристического агентства (по месту покупки авиабилета).

Но, как всегда, есть нюанс. Так, в онлайн-агентстве «КупиБилет» сообщили, что Turkish airlines разрешает без доплаты поменять билеты только на даты после 1 июня. Проблемы с перебронированием через сайт на московские рейсы компания связала с ажиотажем. «Количество рейсов ограничено, мест может не быть», — отметили в пресс-службе. Само агентство не имеет каких-то особых условий и транслирует покупателям политику авиакомпании. На вопрос о сложностях с дозвоном в «КупиБилет» ответили, что давно заменили горячую линию на чаты в приложении и форму обратной связи на сайте. Обычное время ответа составляет 15 минут, но сейчас может растянуться до двух часов. «Выросла очередь на обработку запросов в безумном количестве. Заявки, касающиеся Турции, обрабатываются в экстренном режиме. Но привилегии ни у кого нет», — заверила представитель компании.



Пока самый надежный вариант — лично штурмовать представительство Turkish airlines. В Шарм-эль-Шейхе сейчас очередь на несколько десятков человек, время ожидания — от трех часов. «Только на 16 апреля есть билеты, и то непонятно, сколько их, а 17-го выходной, потом только надеяться на понедельник», — рассказывает Галина. По ее словам, вариантов выбраться из Шарм-эль-Шейха через Москву уже не осталось. Но перевозчик предлагает перелеты через Каир со стыковкой в Стамбуле, зато сразу в Петербург. «Сегодня вечером с такими же, как мы, выезжаем в Каир, организовали сами трансфер. Мы рады, отделались меньшими затратами — пока только дорога до Каира. Надеюсь, не будет сюрприза в Стамбуле», — заключает она.

В комитете по развитию туризма Петербурга подтвердили, что накануне «возник ряд сложностей» с перебронированием билетов. «Иностранные авиакомпании вносили изменения в расписание и отменяли соответствующие рейсы», — сообщил «Фонтанке» глава ведомства Сергей Корнеев. Но, по его словам, Росавиация отработала этот вопрос. «На данный момент обратные рейсы вводятся в расписания на вылет из Турции. По данному вопросу мы с Ростуризмом координируемся Росавиацией и МИД России», — сказал он. Всего, по оценке Ростуризма, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тысяч россиян, в Танзании — около 4 тысяч. В третьих странах отдыхает еще около 50 тысяч путешественников, которые отправились туда через Турцию. Петербургским туристам, которые столкнулись со сложностями в переоформлении билетов на вывозные рейсы, в Смольном советуют обращаться на горячую линию Ростуризма.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

