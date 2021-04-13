«Аэрофлот» и S7 представили графики вывозных рейсов из Турции. Петербуржцам придётся добираться через Москву

Российские авиакомпании корректируют свои полётные планы на турецком направлении после решения властей РФ о приостановке авиасообщения с Турцией. «Аэрофлот» и S7 опубликовали расписание вывозных рейсов. Рейсы «Аэрофлота» 13 и 14 апреля будут выполнены по расписанию: SU2138/2139 Москва — Стамбул — Москва, вылет 17:40/00:25, прибытие 21:20/04:05 SU2134/2135 Москва — Стамбул — Москва, вылет 21:25/02:15, прибытие 01:10(+1)/06:00 SU2130/2131 Москва — Стамбул — Москва, вылет 07:50/12:30, прибытие 11:40/16:00 SU2136/2137 Москва — Стамбул — Москва, вылет 10:00/14:40, прибытие 13:45/18:25 SU2132/2133 Москва — Стамбул — Москва, вылет 14:05/18:50, прибытие 17:50/22:25 SU2142/2143 Москва — Анталья — Москва, вылет 9:35/14:20, прибытие 13:20/18:10 SU2146/2147 Москва — Анталья — Москва, вылет 16:35/21:15, прибытие 20:25/00:55

В период с 15 апреля по 1 июня «Аэрофлот» выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее — дважды в неделю, по вторникам и пятницам. «Пассажирам отменённых в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года рейсов «Аэрофлота» Стамбул — Москва и Анталья — Москва предлагается переоформление билетов на выполняемые рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление», — заверили в пресс-службе авиаперевозчика. Петербуржцам — пассажирам «Аэрофлота» придётся возвращаться через Москву. Три специальных вывозных рейса с курорта в столицу назначены на 17, 24 и 30 апреля. «Пассажирам с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 1 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен на указанные выше рейсы осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между Санкт-Петербургом и Антальей)».

Для переоформления билетов пассажирам необходимо обратиться в контакт-центры «Аэрофлота» по круглосуточным телефонам: +7–495–223–5555 (Москва), 8–800–444–5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам «Аэрофлота» по всему миру или по месту приобретения перевозки. S7 запланировала более 20 вывозных рейсов. «Пассажиры, чьи вылеты из Москвы в города Турции запланированы на 13 и 14 апреля, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа. Рейсы с 15.04 отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска мы вернем полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы. Пассажиры, приобретавшие билеты в кассе, смогут получить возврат у своего агента», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Для вывоза путешественников, уже находящихся на территории Турции, будут выполнены чартерные рейсы из Турции в Россию: 15 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

15 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск

16 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

16 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

17 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

17 апреля, S7 5864, Анталия — Новосибирск

18 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

18 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

19 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

20 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

21 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

23 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

23 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

25 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

27 апреля, S7 3746, Даламан — Москва

28 апреля, S7 3742, Анталия — Москва

2 мая, S7 3742, Анталия — Москва

4 мая, S7 3746, Даламан — Москва

9 мая, S7 3742, Анталия — Москва

11 мая, S7 3746, Даламан — Москва

16 мая, S7 3742, Анталия — Москва

23 мая, S7 3742, Анталия — Москва

30 мая, S7 3742, Анталия — Москва