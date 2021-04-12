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Глава Ростуризма: Организованные туристы смогут вернуться из Турции по окончании отдыха

Ростуризм заверил, что находящиеся в Турции и Танзании россияне смогут вернуться домой планово.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 12 апреля рассказала, чего ожидать россиянам, которые сейчас отдыхают в Турции и Танзании или уже купили тур на апрель-май.

«Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки — поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров», — заявила она.

Те, кто отправился отдыхать индивидуально, тоже смогут вернуться планово, но нужно следить за изменениями на сайте авиакомпании, у которой приобретались билеты. По данным РИА Новости, в Турции сейчас находятся до 30 000 российских туристов.

Уже купившим путёвки Ростуризм настоятельно рекомендует перенести поездку или выбрать другое направление.

Ведомство также обещает туроператорам помочь выполнять обязательства перед клиентами: «Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочке уплаты взносов в ФПО Турпомощи в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом, и другие финансовые и нефинансовые меры».

Ранее власти РФ заявили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планируемых вывозных рейсах.

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