Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться







Спустя десять часов, в течение которых МЧС пыталось потушить пожар, ставший самым серьезным за последние 19 лет, от фабричного здания остались только внешние стены. Сейчас корпус постройки первой половины XIX века, фактически формировавший фронт застройки этой части Октябрьской набережной, выглядит как забытый мангал — внутри выгорело все. «Фонтанка» показывает, как ансамбль смотрелся до прихода огня.

На территории огромного — более 104 тысяч квадратных метров — здания более полутора веков кипела производственная и торговая жизнь. Памятником регионального значения является не только сгоревший дом. В ансамбль комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» кроме основного здания входит дом владельца (он расположен на набережной у южной оконечности комплекса) и дымовая труба (она на внутриквартальной территории). Также во дворе стоит памятник погибшим во время Великой Отечественной войны сотрудникам.



Попасть на территорию мог любой петербуржец, но все же горожане в основном наведывались туда по работе либо по делам. Дворовые территории за фасадом до пожара, которому присвоили пятый, наивысший класс, выглядели вот так:



Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться







Внутриквартальный корпус здания (формально он тоже имеет адрес: дом 50, литера А) огонь не затронул. Там, например, сохранились мозаичные картины, которые запечатлел петербуржец Михаил. Специалисты, с которыми поговорила редакция, склоняются к выводу, что мозаики — скорее более современное приобретение здания.



Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Фото: Фото Михаила Ховричева Поделиться Поделиться







Володарский мост построили только к 1936 году, до этого напротив Невской фабрики шерстяных изделий (будущий «Красный ткач») — такое название предприятие получило после национализации — действовала паромная переправа. Вот так здание выглядело до революции и в советские годы:



Как комплекс выглядел наутро и что от него осталось, смотрите в репортаже «Фонтанки».

Справка:

Участок на правом берегу Невы был приобретен купцом 1-й гильдии, английским подданным Джеймсом Джорджем (Яковом Ивановичем) Торнтоном, который и построил там суконную и одеяльную фабрику. До пожара в 1861 году фабрика располагалась в двухэтажном деревянном здании, оно сгорело полностью. На его месте отстроили каменное пятиэтажное. В 1866 году вместе с сыновьями Торнтон основал «Товарищество шерстяных изделий "Торнтон"». Товарищество стало одним из крупнейших текстильных предприятий России, а его продукция получила высшую награду на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Значительная часть верхней одежды, которую продавали в Петербурге, производилась из сырья, поставляемого фабрикой.



Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.



Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства.



Сейчас тушение здания на Октябрьской набережной продолжается. Работают 37 человек и 9 единиц техники.



О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

