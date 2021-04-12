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Пожарные остановили распространение огня на Октябрьской набережной. Но от пятого номера пока не отказываются

Почти десять часов ушло на то, чтобы усмирить огонь на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Пожар в Невском районе Петербурга, который стал самым серьёзным за последние 19 лет, локализовали. С огнём 12 апреля воевали без малого десять часов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Октябрьской набережной, 50 локализован в 22:22. «В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 1 000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Части продолжают работать по пятому, самому высокому номеру сложности. В тушении задействованы 347 сотрудников.

Огонь на территории фабрики «Невская мануфактура» вспыхнул в понедельник в 12:35. Пламя захватило 10 тысяч квадратных метров и перекинулось на здание на Тельмана, 8, где расположен хостел для рабочих. Людей успели вывести.

При эвакуации из здания на Октябрьской набережной серьёзно пострадали двое спасателей, с третьим пропала связь. Позднее на месте пожара нашли обгоревшее тело. К вечеру травмы, предварительно лёгкие, получил ещё один сотрудник.

Также эвакуировали жильцов дома на Тельмана, 6. Для жителей и постояльцев хостела развернули два пункта временного размещения на базе школы № 350 и гимназии № 498. Обитателей хостела его владельцы развезли по другим местам. В учебных заведениях, по наблюдению корреспондента «Фонтанки», пустынно. В гимназии поздним вечером оставался только один житель дома № 6 с мопсом, но и он собирался на выход: около десяти часов вечера прошла информация о том, что ему и соседям можно возвращаться в квартиры.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки». За ситуацией на Октябрьской набережной следили в формате онлайн-трансляции.

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Комментарии (4)

domepic
Надеюсь, теперь будут реконструированы жилые здания с деревянными перекрытиями между этажей. Сейчас повезло, что рядом была Нева и пожар располагался вдали от жилых зданий. Хорошо что это не случилось в центре
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