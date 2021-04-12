Пожарные остановили распространение огня на Октябрьской набережной. Но от пятого номера пока не отказываются

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Октябрьской набережной, 50 локализован в 22:22. «В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 1 000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.



Части продолжают работать по пятому, самому высокому номеру сложности. В тушении задействованы 347 сотрудников.

Огонь на территории фабрики «Невская мануфактура» вспыхнул в понедельник в 12:35. Пламя захватило 10 тысяч квадратных метров и перекинулось на здание на Тельмана, 8, где расположен хостел для рабочих. Людей успели вывести.