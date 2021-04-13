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«Я тебе, чмо, погоны сорву». Как майор ВМедА спас трех выходцев с Кавказа от 30 курсантов

«Иначе бы петербуржцы увидели, как 30 курсантов множат на ноль трех несчастных молодых людей». Это сгусток служебной проверки в ВМедА. Все-таки двое в госпитале. «Фонтанка» узнала, как началось избиение на улице Лебедева.

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
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Около половины девятого вечера, 12 апреля, взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие. То есть, в расположение части. 30 человек курсантов, во главе - майор медицинской службы, начальник курса. Место действия – пересечение Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека.

«Я тебе, чмо, погоны сорву», - высказал отношение молодой человек к своей наилегчайшей моральной травме. Так рядом с курсантом оказался претерпевший и двое его друзей. Все трое спортивны, явно с Кавказа. «Попробуй, ты мне их давал?», - парировал курсант. Конечно, со своей стороны добавив некое обращение, полностью адекватное услышанному «чму».

Зажегся зеленый свет. Курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить. Колонна перешла Лесной проспект. Трое догнали строй. Ответившего им курсанта они сбили кулаками, а второму с ноги прилетело в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.

В этот момент к концу строя уже бежал майор. «Стоять, не ввязываться в драку!», - пару раз прокричал он. И начал растаскивать курсантов и выходцев с Кавказа. Его речь перемежалась военными командами. Уличного текста тоже было достаточно. Трое убежали.

Двое курсантов в госпитале. У первого - перелом шейных позвонков, у второго – разрыв каких-то мягких тканей живота. Телефонограмма полетела в полицию Выборгского района, но все же нельзя сказать, чтобы все метнулись собирать видео с камер наблюдения.

По данным «Фонтанки», уже поздно вечером, да и сегодня, 13 апреля руководство ВМедА выясняло детали. Когда выяснили, то первый вопрос был точно такой же, какой автор несколько раз задавал курсантам и преподавателям: «Почему тридцать человек их не снесли в один момент?». Некое возмущение было прервано объяснениями того же майора, начальника курса.

В общих чертах рапорт его такой: конечно мы могли помножить их на ноль, но я тут же увидел картину глазами прохожих – толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей, это все попадает на мобильные телефоны, мгновенно выкладывается в сеть, журналисты пишут о зверствах военных медиков, в результате оргвыводы, курсантов отчисляют.

Рапорт был засчитан.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

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Комментарии (6)

Lemniskata
Знакомый слог. Ну да, это Вышенков))
261887361
РОДИМЫЕ ПЯТНА СТАЛИНИЗМА.
[ можешь сметь своё суждение иметь] даже для защитников Отечества.
Масса статей УК: Человек не "могёт" защитить себя и свою семью.
Суд. Приговор.
Человек только функция Партии ,для работы.
ARISTARH
Опять чурбаны
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