«Я тебе, чмо, погоны сорву». Как майор ВМедА спас трех выходцев с Кавказа от 30 курсантов

«Я тебе, чмо, погоны сорву», - высказал отношение молодой человек к своей наилегчайшей моральной травме. Так рядом с курсантом оказался претерпевший и двое его друзей. Все трое спортивны, явно с Кавказа. «Попробуй, ты мне их давал?», - парировал курсант. Конечно, со своей стороны добавив некое обращение, полностью адекватное услышанному «чму».

Около половины девятого вечера, 12 апреля, взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие. То есть, в расположение части. 30 человек курсантов, во главе - майор медицинской службы, начальник курса. Место действия – пересечение Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Взвод встал на красный свет светофора. В этот момент крайний стоящий курсант задел своей сумкой проходившего молодого человека.

Зажегся зеленый свет. Курсанта толкнули в спину, он влетел в строй. Двое его товарищей развернулись, чтобы защитить. Колонна перешла Лесной проспект. Трое догнали строй. Ответившего им курсанта они сбили кулаками, а второму с ноги прилетело в живот. Развернулся уже весь строй. Еще немного и колонна превратилась бы в каре, внутри которого оказался бы неприятель.



В этот момент к концу строя уже бежал майор. «Стоять, не ввязываться в драку!», - пару раз прокричал он. И начал растаскивать курсантов и выходцев с Кавказа. Его речь перемежалась военными командами. Уличного текста тоже было достаточно. Трое убежали.



Двое курсантов в госпитале. У первого - перелом шейных позвонков, у второго – разрыв каких-то мягких тканей живота. Телефонограмма полетела в полицию Выборгского района, но все же нельзя сказать, чтобы все метнулись собирать видео с камер наблюдения.



По данным «Фонтанки», уже поздно вечером, да и сегодня, 13 апреля руководство ВМедА выясняло детали. Когда выяснили, то первый вопрос был точно такой же, какой автор несколько раз задавал курсантам и преподавателям: «Почему тридцать человек их не снесли в один момент?». Некое возмущение было прервано объяснениями того же майора, начальника курса.

