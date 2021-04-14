Туриста каждый норовит. Шесть способов принятия неизбежного закрытия Турции и Танзании

Сложнее всего тем, кого туроператор все-таки рассчитывает отправить в Танзанию — в ночь на 15 апреля. Устное заявление оперштаба по борьбе с коронавирусом не является юридическим поводом для отмены или переноса туров, но обещает приключения. Пока одни выстраивались в очереди в офисах авиакомпаний, другие заручились поддержкой Роспотребнадзора на случай суда.

Юлия Калегина: Вместо пятизвездочного отеля в Сиде — в Саратов

Мы люди основательные и любим всё готовить сильно заранее. В октябре 2019 года оплатили 60 тысяч за половину тура на майские 2020 года в Турцию, в Кемер, на троих: я, муж и сын. Потом коронавирус, локдаун — и мы никуда не полетели. Очень расстраивались и переживали. Агентство сразу сказало, что живые деньги не вернуть, можно только оставить на депозите. Но в прошлом году была полная растерянность и бардак, никто не понимал, что делать и на сколько это затянется.



Осенью выбраться в отпуск не смогли и опять забронировали майские. Наши деньги не «сгорели», все учли по старому курсу евро. И мы доплатили неделю назад остаток по условиям договора. Тур на 10 дней из Москвы в Сиде в отель 5 звезд, двухкомнатный номер, обошелся в 135 тысяч рублей.

Что делаем сейчас? Ничего. Сидим, уже даже не расстраиваемся. Тихо теплится надежда, что вдруг да и запустят чартеры в Египет. С другой стороны, наш туроператор «Анекс-тур» летал туда через Стамбул. Но, может быть, удастся найти вариант через Каир.

Мы относимся к этой ситуации достаточно спокойно. С сожалением, конечно. Но этот год нас приучил смиряться, скажем так. К тому же цифры в Турции не Роспотребнадзор рисует, и я вижу, что там действительно крайне тревожная ситуация. Так что уже и самим не очень хочется лететь туда.

Ну а если «Анекс-тур» обанкротится, будем надеяться хоть на какую-то компенсацию. Даже не хочу сейчас про это думать. Я не виню агентство. Весь турбизнес поставили в такое положение, это форс-мажор.



Я огромный противник отдыха в долг и на последние. Нет средств в запасе — найди другие варианты отдыха. По нашему карману отмена тура не ударит. Более того, мы еще и сэкономим из-за того, что никуда не поедем и не повезем свободные деньги с собой, чтобы в отпуске потратить. Так что я воспринимаю такое положение вещей как отложенный отдых на отложенные средства.

На юг мы сейчас не поедем, потому что в августе и так планируем ехать в Крым. Сядем в машину и съездим в Питер погулять или в Саратов на Волгу, а может быть, в Тулу или Калугу. Поменять Турцию сейчас не на что: доступны ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы и Куба, но для нас это далековато и несопоставимо по цене.

Яна Рубина: Ростуризм сорвал 30-й день рождения и отправил «жить на улице» в Сочи

Мы — бюджетные путешественники. Даже в адовое время умеем ездить дёшево — и даже если теряем деньги, то немного. Несостоявшаяся поездка в Турцию обошлась нам в 14 100 рублей за авиабилеты плюс потерянные бонусные мили Turkish Airlines.

Мы собирались в Каппадокию еще в октябре, но купленные билеты пришлось из-за пандемии перенести на май. 8 мая хотели вчетвером с друзьями отметить мой день рождения полетом на воздушных шарах. Взяли перелеты Turkish Airlines Москва — Стамбул и Стамбул — Невшехир (это аэропорт в 12 км от национального парка в Каппадокии, где можно заказать полет на шаре). Мы должны были вылететь 6 мая. Но Turkish Airlines отменили все наши рейсы. Авиакомпании ждут официальные документы о закрытии авиасообщения, а они только 13–14 апреля поступят. Turkish Airlines очень лояльны, скорее всего, можно будет перенести дату вылета или направление. Будем переносить на конец августа.



Авиабилеты на внутренний рейс из Невшахира в Стамбул мы покупали за бонусные мили, непонятно, удастся ли их вернуть. Третий рейс у нас был авиакомпанией Nordwind из Стамбула в Минеральные Воды: мы надеялись после Турции месяц пожить в Ессентуках. Эти билеты мы взяли через «Купибилет». И теперь именно с этим агентством надо выяснять, что дальше делать.

В Каппадокии и Стамбуле мы забронировали отели без бесплатной отмены. Мы же были уверены, что полетим. Номер без отмены стоил около 3 тысяч рублей в сутки, с возможностью отмены — на 1,5 тысячи рублей дороже. И мы еще 12 апреля, сразу после отмены рейсов, запросили отели о возможности отмены брони без штрафа из-за отмены рейсов. Отели пошли нам навстречу, проблем не было. Шары мы бронировали через отель, без предоплаты, и тоже отменили их без штрафа. В этом плане Турция очень лояльна.

Но у нас ужасно сбились планы. И это касается всех, кто летит из регионов в Москву, чтобы оттуда отправиться в тур. У нас, например, куплен еще один перелет из Петербурга в Москву. И мы решили, что все равно им воспользуемся, но из Москвы полетим не в Турцию, а в Сочи.



Я, честно говоря, очень не люблю Сочи, но так хочется тепла. Еще и день рождения, 30 лет. Нашли очень дешевый гестхауз в Лоо. И из Сочи взяли билет в Минводы.

Всем понятно, что это закрытие границ — чистая политика. В пятницу вечером источники начали говорить, что могут запретить авиасообщение, но окончательное решение примут в понедельник. И тут в воскресенье Эрдоган встречается с Зеленским и говорят, что не признают Крым. И тут же всё закрывается.

Я работаю удаленно, могу поездку перенести. А у кого-то отпуск раз в год, и что-то переиграть нельзя. Тур в Сочи стоит бешеных денег, если не селиться, как мы, в самом дешевом гестхаузе. Это большой дом с уличной кухней под тентом. Раньше в таких домах даже душ был общий на улице, а сейчас мы сняли комнату — и у нас свой душ и туалет, шикарные условия. А так-то гестхауз — это, считай, на улице жить.

Юрий Истомин: Поездку перенесли на октябрь

Отпуск планировали с женой ещё в марте. Никаких вариантов, кроме Турции, не рассматривали, потому что их толком и нет. Крым, Сочи и всё остальное обходится явно дороже. В итоге забронировали неделю в хорошем отеле возле Сиде. Покупали через агрегатор у TUI и даже не думали, что перелеты вновь закроют. В марте, когда оплачивали тур (порядка 70–80 тысяч рублей), ситуация в Турции была стабильной. Да и по поводу здоровья не беспокоились: жена уже переболела, а я привился в феврале.



Вылетать из Петербурга должны были в ночь на 17 апреля. На прошлой неделе, когда появились тревожные новости о возможном запрете чартеров, немного занервничали. Ну а в вечер понедельника началась легкая паника. Пожалели, что не вылетели немного раньше, хотя такой вариант был.

Первым делом стали искать, куда теперь поехать, потому что отпуск срывается. Продаются туры на Кипр, но дороже и с ограничениями по перемещению по стране. Сидеть только в отеле совершенно нет желания. От отчаяния рассматривали Абхазию. Сейчас думаем, как бы воспользоваться преимуществами союзного государства.

На возврат денег за несостоявшееся путешествие не рассчитываем, потому как ждать их долго, и нет особой надежды, что выплатят все. Сегодня утром пришло письмо от агрегатора, чтобы дождались сообщений от TUI. Но всё же позвонили сами, и нам по телефону перенесли поездку на начало октября и без доплат. Можно было и на лето, но до середины осени отпуск нам не дадут.

Очень обидно, потому что никуда толком не ездили уже два года, а на море (не Балтийское) с 2017-го. Год назад в июне, когда казалось, что пандемия сходит на нет, уже брали наудачу билеты из Таллина в Милан на сентябрь. Тогда всё закончилось возвратом, так что деньги не потеряли. Но тут прямо перед самой поездкой обрубили надежду поесть клубники за 10 лир кило.

