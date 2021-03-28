Погибший в Хибинах житель Петербурга — 29-летний Герман — направлялся в Териберку, но решил сделать остановку ради сноубординга, которым занимался последние 15 лет. Об этом 28 марта «Фонтанке» рассказала его девушка Анастасия. О трагедии она узнала от его друга, а подробности произошедшего — из новостей. Корреспонденту издания она рассказала, что Герман отправился в Хибины с двумя парнями, которые ехали туда на машине из Петербурга. «В пятницу в 23:00 они выехали из Питера. Вообще, они собирались ехать в Териберку, туда, дальше, за Мурманск, чтобы кататься на кайтах. Но по пути решили на один день заехать в Хибины», — объяснила Анастасия.

По её словам, Герман — опытный фрирайдер, на сноуборде он катался последние 15 лет. По образованию — инженер-мостовик, родом из Омска, жил в Петербурге. Вёл активный образ жизни. С Анастасией они познакомились на сайте знакомств, встречались полгода. «Это был прекрасный человек с добрым сердцем. Отзывчивый, открытый, весёлый, душа компании», — рассказала она. Stories погибшего в Instagram сохранили последние кадры, которые были сделаны им в Хибинах.

Герман, Инстаграм

В Telegram-канале петербургских кайтеров знакомые и друзья Германа пишут, что нашли его мать, она в Москве. С ней связались и предложили помощь.

Субботним вечером мурманским спасателям поступила заявка на поиск человека в районе горы Айкуайвенчорр в Хибинах. Изначально сообщалось, что пропал один из участников лыжной группы. При этом местные СМИ писали, что это, скорее всего, был фрирайдер. Позже стало известно, что спасатели нашли его живым, но в крайне тяжёлом состоянии. После его спуска со скал медики констатировали смерть.

В СУ СК РФ по Мурманской области «Фонтанке» рассказали, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным ведомства, трое жителей Петербурга не зарегистрировались должным образом и катались с горы на необорудованном склоне. Точную причину смерти погибшего установит судебно-медицинская экспертиза.

