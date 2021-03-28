В Хибинах погиб ещё один петербуржец. Он мог заниматься фрирайдом

В районе горы Айкуайвенчорр лыжник занимался фрирайдом, сообщает «СеверПост» со ссылкой на осведомлённый источник.

«В данный момент следователи проводят проверку по факту гибели туриста из Санкт-Петербурга. Известно, что участники лыжного похода находились на необорудованном склоне», — пишет 28 марта «Вечерний Мурманск» .

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.

Пропавшего в Хибинах в Мурманской области нашли мёртвым. По данным местных СМИ, он петербуржец.

Факт гибели подтвердили в СУ СК по Мурманской области. «Подтверждаем гибель человека. Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка. Группа из трех человек из Санкт-Петербурга не зарегистрировалась должным образом и катались с горы на необорудованном склоне», — сообщила «Мурманскому вестнику» старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

По словам следователя, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

ГУ МЧС по Мурманской области в субботу вечером передал информацию о поисках человека в районе горы Айкуайвенчорр на склоне Цирк ВМФ. Лыжная группа из трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, отмечали в МЧС.