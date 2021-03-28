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В Хибинах погиб ещё один петербуржец. Он мог заниматься фрирайдом

Пропавший в Мурманской области лыжник погиб

Пропавшего в Хибинах в Мурманской области нашли мёртвым. По данным местных СМИ, он петербуржец.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.

«В данный момент следователи проводят проверку по факту гибели туриста из Санкт-Петербурга. Известно, что участники лыжного похода находились на необорудованном склоне», — пишет 28 марта «Вечерний Мурманск».

В районе горы Айкуайвенчорр лыжник занимался фрирайдом, сообщает «СеверПост» со ссылкой на осведомлённый источник.

Факт гибели подтвердили в СУ СК по Мурманской области. «Подтверждаем гибель человека. Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка. Группа из трех человек из Санкт-Петербурга не зарегистрировалась должным образом и катались с горы на необорудованном склоне», — сообщила «Мурманскому вестнику» старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

По словам следователя, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

ГУ МЧС по Мурманской области в субботу вечером передал информацию о поисках человека в районе горы Айкуайвенчорр на склоне Цирк ВМФ. Лыжная группа из трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, отмечали в МЧС.

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Это второй инцидент в Хибинах за неделю. 22 марта под лавину попала тургруппа с 13 подростками из Петербурга. Под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, её обнаружили на глубине полтора метра. Она умерла, а на дело о гибели наложили гриф тайны.

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.ГУ МЧС России по Мурманской области 

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Комментарии (4)

265055770
Фрирайдом? Успокоили. А то я уже боялся, что он бёрдвотчер.
eliseyy
Автор. Пытайтесь не заимствовать иностранные слова. У нас богатый и самолостаточный язык. Фрирайдер. Не звучит. Вот Пушкин гордился тем, что в сказке про царя Султана него было всего одно слово на букву Ф - флот.
Напомню, что все слова на Ф заимствованы с чужых языков.
Так вот. То его сказка с полкниги, а то ваша полустраничная заметка...
bluxer
Да это нормально. Путь на Эверест вообще усеян трупами, и никто их не убирает.
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