В Хибинах погиб ещё один петербуржец. Он мог заниматься фрирайдом

Пропавшего в Хибинах в Мурманской области нашли мёртвым. По данным местных СМИ, он петербуржец.
«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.
«В данный момент следователи проводят проверку по факту гибели туриста из Санкт-Петербурга. Известно, что участники лыжного похода находились на необорудованном склоне», — пишет 28 марта «Вечерний Мурманск».
В районе горы Айкуайвенчорр лыжник занимался фрирайдом, сообщает «СеверПост» со ссылкой на осведомлённый источник.
Факт гибели подтвердили в СУ СК по Мурманской области. «Подтверждаем гибель человека. Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка. Группа из трех человек из Санкт-Петербурга не зарегистрировалась должным образом и катались с горы на необорудованном склоне», — сообщила «Мурманскому вестнику» старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.
По словам следователя, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
ГУ МЧС по Мурманской области в субботу вечером передал информацию о поисках человека в районе горы Айкуайвенчорр на склоне Цирк ВМФ. Лыжная группа из трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, отмечали в МЧС.
Это второй инцидент в Хибинах за неделю. 22 марта под лавину попала тургруппа с 13 подростками из Петербурга. Под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, её обнаружили на глубине полтора метра. Она умерла, а на дело о гибели наложили гриф тайны.