В горах Мурманской области пропал лыжник. Возможно, он упал со склона

Один из участников туристического лыжного похода пропал 27 марта в Мурманской области. На поиски выехали сотрудники МЧС.

Как рассказали в ведомстве, информация об инциденте поступила спасателям Кировска в 19:35. Человека ищут в районе горы Айкуайвенчорр на склоне Цирк ВМФ.

«Лыжная группа в составе 3 человек предположительно совершала лыжный поход, во время лыжного похода 1 человек из группы пропал (возможно, упал со склона). В 20.15 спасатели прибыли на место», - говорится в сообщении.

К поискам от МЧС привлечены 4 человека и три единицы техники.

