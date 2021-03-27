В горах Мурманской области пропал лыжник. Возможно, он упал со склона

Один из участников туристического лыжного похода пропал 27 марта в Мурманской области. На поиски выехали сотрудники МЧС.
Как рассказали в ведомстве, информация об инциденте поступила спасателям Кировска в 19:35. Человека ищут в районе горы Айкуайвенчорр на склоне Цирк ВМФ.
«Лыжная группа в составе 3 человек предположительно совершала лыжный поход, во время лыжного похода 1 человек из группы пропал (возможно, упал со склона). В 20.15 спасатели прибыли на место», - говорится в сообщении.
К поискам от МЧС привлечены 4 человека и три единицы техники.
Это второй инцидент в Хибинах за неделю. 22 марта под сход лавины попала тургруппа с 13 подростками из Петербурга. Под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, её обнаружили на глубине полтора метра. Подросток умер, а на дело о гибели наложили гриф тайны.