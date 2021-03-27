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В горах Мурманской области пропал лыжник. Возможно, он упал со склона

МЧС ищет одного из членов лыжной тургруппы в Заполярье

Один из участников туристического лыжного похода пропал 27 марта в Мурманской области. На поиски выехали сотрудники МЧС.

Как рассказали в ведомстве, информация об инциденте поступила спасателям Кировска в 19:35. Человека ищут в районе горы Айкуайвенчорр на склоне Цирк ВМФ.

«Лыжная группа в составе 3 человек предположительно совершала лыжный поход, во время лыжного похода 1 человек из группы пропал (возможно, упал со склона). В 20.15 спасатели прибыли на место», - говорится в сообщении.

К поискам от МЧС привлечены 4 человека и три единицы техники.

Это второй инцидент в Хибинах за неделю. 22 марта под сход лавины попала тургруппа с 13 подростками из Петербурга. Под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, её обнаружили на глубине полтора метра. Подросток умер, а на дело о гибели наложили гриф тайны.

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