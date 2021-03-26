На дело о гибели петербургской школьницы в Хибинах наложили гриф тайны

О следственной тактике редакция узнала от участников спасательной операции.

«Не могу больше с вами общаться. После допроса с меня взяли подписку о неразглашении», — сказал собеседник «Фонтанки». Инструктор петербургского туристического клуба «Скиф» Татьяна Савченко тоже отказалась отвечать на наши вопросы со ссылкой на подписку о неразглашении. Она была очевидцем событий, и, по данным «Фонтанки», 22 марта она первой сообщила в МЧС о сходе лавины. После ее звонка в 17:30 до приезда первых спасателей — муниципальной службы из Мончегорска — прошло восемь часов. Горноспасатели приехали еще позже. Савченко могла бы рассказать, что школьницу выкопали около 20:00, а вертолет добрался до Маннепахка только к утру, когда условия для посадки стали невозможны.

Вечером 25 марта на допрос также вызвали инструктора Юрия Голованова, рассказавшего «Фонтанке», что девочка подавала признаки жизни всю ночь, а спасатели не доставили профессионального медика. «Фонтанка» успела поговорить с еще не допрошенными инструкторами, которые вели туристические группы в окрестностях Маннепахка, и педагогами турклуба «Скиф». По их словам, Сергей Смирнов, ведя 13 детей, каждый день созванивался с МЧС Мурманской области и уточнял погодный и лавинный прогноз на маршруте. «На 22 марта сообщений об аномальном положении снега в северных Хибинах Смирнов не получал, — сказали собеседники «Фонтанки». — После гибели девочки МЧС предупреждает оставшиеся в горах тургруппы о лавинной опасности». МЧС Мурманской области 22 марта в ежедневных сводках сообщало о второй, умеренной степени лавинной опасности в Хибинах. Третья степень появилась в сводках после гибели школьницы. Маршрут группы Смирнова был исхожен и очень популярен. У него третья категория сложности, местность действительно труднодоступная, но мурманскому МЧС было заранее и в деталях известно о передвижениях группы.

Ленинский суд Мурманска 25 марта отправил в СИЗО 48-летнего инструктора на два месяца. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующем требованиям безопасности и повлекшем смерть человека. Следствие считает, что Смирнов перед выходом группы не учел сложный рельеф местности и состояние и объем снежного покрова. Посвященный экстремальным путешествиям журнал «ЭКС» на своей странице во «ВКонтакте» привел 25 марта анонимный рассказ педагога турклуба «Скиф»: «По маршруту группа должна была идти ниже, в зоне леса. Завязла в глубоком снегу и, видимо, вылезла на отрог. На спуске с отрога в кулуаре на них сошла лавина. Руководители сразу вызвали МЧС и соседнюю группу, шедшую параллельно несколько другим маршрутом… Далее силами туристов откапывали засыпанных детей. И откопали, живыми и здоровыми. Кроме одной девочки. Всё это время звонили спасателям, которые сначала ехали не оттуда, потом — не туда. Спасатели из Куэльпорра [база горноспасателей МЧС на севере Хибин, в нескольких километрах от Маннепахка] приехали позже спасателей из Мончегорска [муниципальное формирование]... Затем детей сутки мучили, якобы спасая, дергали, не давали отдохнуть в шатре, гнали зачем-то к станции и потом, наконец, выделили прицепной вагон, привезли в Кировск и поселили в "Тирвасе". Как группа оказалась в этом кулуаре, сейчас выясняет МКК (видимо, имеется в виду маршрутно-квалификационная. — Прим. ред.) и "Скиф". Маршрут был положен по зоне леса. В этом году совершенно дикая обстановка в Хибинах. Был сильный мороз, а потом насыпало пухляка (пухлого снега. — Прим. ред.), и МЧС должно было об этом сообщать заявившимся группам». Тем более с группой Смирнова созванивались каждый день. И ни слова про лавинную опасность».

