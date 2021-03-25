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После смерти девочки в Хибинах руководителя петербургской тургруппы арестовали

В Следственном управлении СК по Мурманской области считают, что он не учёл сложности маршрута.

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Фото&nbsp;СУ СК России по Мурманской области
Фото СУ СК России по Мурманской области
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Руководитель туристической группы из Петербурга, попавшей под снежный завал в Хибинах (Мурманская области), арестован. Об этом 25 марта сообщает региональное Следственное управление СК.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток руководителю туристической группы, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка», — отмечается в сообщении.

Имя задержанного так и не называется. Однако «Фонтанка» ранее писала, что с детьми шёл руководитель общефизической подготовки туристического клуба «Скиф» из Приморского района Петербурга Сергей Смирнов. Он является педагогом дополнительного образования в доме детского творчества Приморского района, автор нескольких туристических методичек, по образованию учитель географии, окончил Педагогический университет имени Герцена.

«В ходе многодневного лыжного похода с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона обвиняемым не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении, — считают следователи. — На третий день похода в Хибинской тундре в Оленегорском районе Мурманской области дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения».

В день трагедии, 22 марта, мурманское СУ СК возбудило уголовное дело по части 2 стати 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Сегодня оно отчитывается о том, что следователи и криминалисты «продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы».

Еще одно дело возбуждено СУ СК по Петербургу — по части 2 стати 293 УК РФ (халатность). И в Петербурге, и в Мурманске следователи подчёркивали, что группа двигалась по необорудованному маршруту. Мать погибшей девочки рассказывала,

что спасатели не могли добраться до места, эвакуации пришлось ждать 12 часов.

Фото&nbsp;СУ СК России по Мурманской области
Фото СУ СК России по Мурманской области

Тургруппа с 13 подростками из Петербурга попала под сход лавины около шести вечера 22 марта. Под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, её обнаружили на глубине полтора метра. Точную причину её смерти установят судмедэксперты.

О гибели девочки сообщили тем же вечером, но через несколько часов следователи признались «Фонтанке», что информация о состоянии юной петербурженки противоречива. Утром 23 марта мурманский губернатор написал, что девочка жива, но вскоре медики констатировали её смерть.

Детей в горный поход отправил туристический клуб «Скиф». Подробности читайте в материале «Фонтанки» «Хибины ждут. Что известно о попавших под лавину школьниках из Петербурга».

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Комментарии (25)

BaGira
Вообще руководителя группы жалко, возможно он не учёл сложность, возможно не рассчитал что-то.... но интуитивно ему сочувствую. Опытный турист, трагическая случайность. Хочется услышать родителей девочки и родителей остальных детей, что они думают?
Var
Это кретинизм. По степени общественной опасности преступление ниже ДТП, по которому мало кто сидит. Хотят совсем угробить туризм детский, чтобы только сидели в экран смотрели.
Павел Михайлов
А зачем арестовали?
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