Имя задержанного так и не называется. Однако «Фонтанка» ранее писала , что с детьми шёл руководитель общефизической подготовки туристического клуба «Скиф» из Приморского района Петербурга Сергей Смирнов. Он является педагогом дополнительного образования в доме детского творчества Приморского района, автор нескольких туристических методичек, по образованию учитель географии, окончил Педагогический университет имени Герцена.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток руководителю туристической группы, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка», — отмечается в сообщении.

Руководитель туристической группы из Петербурга, попавшей под снежный завал в Хибинах (Мурманская области), арестован. Об этом 25 марта сообщает региональное Следственное управление СК.

«В ходе многодневного лыжного похода с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона обвиняемым не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении, — считают следователи. — На третий день похода в Хибинской тундре в Оленегорском районе Мурманской области дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения».

В день трагедии, 22 марта, мурманское СУ СК возбудило уголовное дело по части 2 стати 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Сегодня оно отчитывается о том, что следователи и криминалисты «продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы».

Еще одно дело возбуждено СУ СК по Петербургу — по части 2 стати 293 УК РФ (халатность). И в Петербурге, и в Мурманске следователи подчёркивали, что группа двигалась по необорудованному маршруту. Мать погибшей девочки рассказывала,