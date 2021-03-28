«Пострадавший был обнаружен на камнях в районе Цирка ВМФ в крайне тяжёлом состоянии. Не прекращая оказывать первую помощь, спасатели спустили мужчину со скал и транспортировали к дороге, где передали сотрудникам СМП. Медики констатировали смерть пострадавшего», — говорится в сообщении, опубликованном в группе 28 марта.

Стали известны подробности спасательной операции петербуржца, который погиб в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. Их приводит «Северо-Западный РПСО» «ВКонтакте».

ГУ МЧС по Мурманской области в субботу вечером сообщило о поисках человека в районе горы Айкуайвенчорр. Лыжная группа из трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход. СМИ писали, что погибший и его приятели, возможно, занимались фрирайдом.



Как рассказали «Фонтанке» в СУ СК РФ по Мурманской области, по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным ведомства, трое жителей Петербурга не зарегистрировались должным образом и катались с горы на необорудованном склоне. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

