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Спасатели привели подробности гибели петербуржца в Хибинах. Его нашли ещё живым, но спасти не смогли

Жителя Петербурга, пропавшего в Хибинах, обнаружили на камнях

Стали известны подробности спасательной операции петербуржца, который погиб в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. Их приводит «Северо-Западный РПСО» «ВКонтакте».

«Пострадавший был обнаружен на камнях в районе Цирка ВМФ в крайне тяжёлом состоянии. Не прекращая оказывать первую помощь, спасатели спустили мужчину со скал и транспортировали к дороге, где передали сотрудникам СМП. Медики констатировали смерть пострадавшего», — говорится в сообщении, опубликованном в группе 28 марта.

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ГУ МЧС по Мурманской области в субботу вечером сообщило о поисках человека в районе горы Айкуайвенчорр. Лыжная группа из трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход. СМИ писали, что погибший и его приятели, возможно, занимались фрирайдом.

Как рассказали «Фонтанке» в СУ СК РФ по Мурманской области, по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным ведомства, трое жителей Петербурга не зарегистрировались должным образом и катались с горы на необорудованном склоне. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

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Комментарии (16)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Насмотрятся в сети подвигов авторитетных сноубордистов, потом обезьяничают, нацепив камеру на шлем, чтобы выложить на страничке, какой, блин, я крутой райдер. Но чтобы делать подвиги, нужны мозги и деньги. Если мозгов и денег не хватает, то рисковать не надо из заботы, хотя бы не о себе, а о близких. Райдер помни, тебя ждут дома!
Nerevar
Парень хотел выпилиться, он это сделал. Главное, что тело убрали с гор ибо нечего заваливать природу телами и вещами недоумков, которым не писаны элементарные правила поведения в горах и вообще постулаты ОБЖ.
Пошёл в горы? Отметься в МЧС! Катайся на оборудованных склонах недалеко от базы или населённого пункта.
265041781
На сноуборде очень сложно ХОДИТЬ в лыжный поход.
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