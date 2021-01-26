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Под «инвалидным делом» оказались руководители поликлиники МВД на Малой Морской

Уголовное дело по взяткам, по информации «Фонтанки», возбуждено в отношении трех руководителей поликлиники № 1 МСЧ МВД на Малой Морской улице, где утром СК и УСБ начали обыски.

Подозреваемыми, по нашим данным, уже стали начальник поликлиники № 1 Александр Михайлов и два его заместителя — Андрей Константинов и Дмитрий Дорофеев.

Судя по квалификации свежего уголовного дела, возбужденного по части пятой статьи 290 УК (получение взяток организованной группой), уже сегодня им вменят фальсификацию инвалидностей при увольнении сотрудников со службы. И причем небезвозмездную.

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