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Обыскивают поликлинику МВД на Малой Морской. Ищут взятки

Утром 26 января сотрудники Следственного комитета Петербурга и оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД, по информации «Фонтанки», посетили поликлинику № 1 медсанчасти МВД на Малой Морской улице.

Пришли они не по поводу своего здоровья. По данным нашего издания, в определенных кабинетах (и не исключено, что также у руководства поликлиники) начался обыск. Всё это происходит по уголовному делу, возбужденному недавно по статье 290 УК — «Взятка».

«Фонтанка» собирает подробности.

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Комментарии (4)

Ron 77
что творится!
krash
Почему молчит ФБК???
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