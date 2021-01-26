В поликлинике МВД на Малой Морской родилось «инвалидное дело»

Следственный комитет Петербурга и Управление собственной безопасности ГУ МВД утром 26 января, как уже сообщалось, начали реализацию материалов по уголовному делу, возбужденному по взяткам. Теперь «Фонтанка» узнала, что сотрудники поликлиники № 1 МСЧ МВД подозреваются в фальсификации медицинских процедур по инвалидностям и, соответственно, результатов этих исследований при оформлении инвалидностей сотрудникам полиции, увольняющимся со службы.



По мнению следствия, медики МВД получали вознаграждения за оформление инвалидностей, а сотрудники — страховые выплаты.

