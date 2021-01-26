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В поликлинике МВД на Малой Морской родилось «инвалидное дело»

Следственный комитет Петербурга и Управление собственной безопасности ГУ МВД утром 26 января, как уже сообщалось, начали реализацию материалов по уголовному делу, возбужденному по взяткам. Теперь «Фонтанка» узнала, что сотрудники поликлиники № 1 МСЧ МВД подозреваются в фальсификации медицинских процедур по инвалидностям и, соответственно, результатов этих исследований при оформлении инвалидностей сотрудникам полиции, увольняющимся со службы.

По мнению следствия, медики МВД получали вознаграждения за оформление инвалидностей, а сотрудники — страховые выплаты.

«Фонтанка» узнает, кому конкретно собираются предъявлять претензии.

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Комментарии (2)

260695231
Как-то обзванивал аккредитованные поликлиники, где могут проходить обязательный платный медосмотр иностранцы для последующего трудоустройства. В этой поликлинике оказалась самая хамская сотрудница.
gencon
Я же говорю, нехватка более 30% к концу 21 года на льготы силовикам. Слишком много набрали, а бизнес эмигрировал. Как увольнять ? Жулики все схемы опробуют
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