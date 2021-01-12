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Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, начала проходить курс физиотерапии

К процессу реабилитации Алисы Фрейндлих помимо лечебной физкультуры врачи добавили физиотерапию. Об этом «Фонтанке» рассказали в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова 12 января.

Состояние актрисы по-прежнему оценивается как стабильное. Ранее специалисты после КТ зафиксировали уменьшение степени поражения легких.

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение. Она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. В том же медучреждении, но в разных с ней палатах, находятся её дочь и внучка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Brightness
Алисе Бруновне очень хотелось покурить!!!:)) Молодец! Здоровья и долгих лет!
dmiterko_1979
Здоровья Прокопье Людмиловне!
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