КТ показала уменьшение степени поражения лёгких у госпитализированной в Петербурге Алисы Фрейндлих

Врачи Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова, где проходит лечение народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, после компьютерной томографии обнаружили у неё некоторые улучшения. Об этом «Фонтанке» сообщили в медучреждении 8 января.



«У Алисы Бруновны стабильное состояние, на КТ — уменьшение степени поражения лёгких», — говорится в сообщении, поступившем в издание.



Фрейндлих была госпитализирована из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение. Она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. В том же медучреждении, но в разных с ней палатах, находятся её дочь и внучка.

