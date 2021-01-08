FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -12
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

КТ показала уменьшение степени поражения лёгких у госпитализированной в Петербурге Алисы Фрейндлих

Врачи Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова, где проходит лечение народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, после компьютерной томографии обнаружили у неё некоторые улучшения. Об этом «Фонтанке» сообщили в медучреждении 8 января.

«У Алисы Бруновны стабильное состояние, на КТ — уменьшение степени поражения лёгких», — говорится в сообщении, поступившем в издание.

Фрейндлих была госпитализирована из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение. Она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. В том же медучреждении, но в разных с ней палатах, находятся её дочь и внучка.

Ещё одна легенда БДТ — народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в 40-ю больницу. Он оценил своё состояние как «более-менее неплохое».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

264996421
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
lenaF
Алиса Бруновна, выздоравливайте, мы Вас очень ждем.
Frank Costello
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!
Алиса Бруновна, поправляйтесь!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний