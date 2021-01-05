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«Более-менее неплохо». Госпитализированный с коронавирусом Олег Басилашвили рассказал друзьям о самочувствии

Народный артист СССР Олег Басилашвили, госпитализированный в Санкт-Петербурге с коронавирусом, чувствует себя «более-менее неплохо» и считает, что медики делают все необходимое. Об этом «Фонтанке» рассказал глава фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский, который дружит с Олегом Басилашвили много лет и созвонился с ним 5 января.

«Олег Валерианович говорит, что чувствует себя более-менее неплохо, что лечат хорошо и все необходимое делают, — рассказал Вишневский. — Помощи ему сейчас никакой дополнительной не нужно, я спрашивал, конечно. Мы говорили недолго, чтобы его не утомлять, чуть больше минуты. Он находится в 40-й больнице, это одна из лучших больниц в Петербурге, где лечат «корону». Я очень надеюсь, что с Олегом Валериановичем все будет нормально».

Олег Басилашвили был доставлен с коронавирусом в больницу № 40. Петербургский депутат Борис Вишневский получил положительный тест на COVID-19 20 декабря, и с тех пор он находится на самоизоляции дома, где получает лечение по рекомендациям наблюдающих его врачей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Piter Russo
Олег Валерианович - поправляйтесь, вас ждут зрители в БТД.
chip1
Выздоравливайте!
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