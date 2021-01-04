FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

В Петербурге госпитализирован Олег Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в одну из петербургских больниц. У 86-летнего актера диагностирован коронавирус.

Как рассказал «Фонтанке» Рудольф Фурманов, руководитель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Олег Басилашвили госпитализирован в 40-ю больницу в Курортном районе Петербурга.

«Я разговариваю с ним каждые два часа. Он мне звонит, и я ему звоню», — описал Фурманов самочувствие пациента 4 января.

Ранее стало известно о стабильно тяжёлом состоянии еще одной легенды БДТ, народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Её лечат от коронавируса в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

AnnEVT28
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга в отставку. Смертность выше чем в Москве и заболеваемость выше. А запреты реальные отсутствуют. Даже рестораны открыли. Угробят весь оставшийся цвет нации.
SSGHQ
Здоровья и долгих лет жизни!
nuga
А почему театр до сих пор не посетил Роспотребнадзор? Театры,как видим опаснее торговли,в которой находишься 5 минут и вышел и все давно в масках,в отличии от театров с их длительными спектаклями и обилием людей и диалогов.,ещё и духота со спертым воздухом,в отличии от сквозняков в магазинах
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний