В Петербурге госпитализирован Олег Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован в одну из петербургских больниц. У 86-летнего актера диагностирован коронавирус.

Как рассказал «Фонтанке» Рудольф Фурманов, руководитель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Олег Басилашвили госпитализирован в 40-ю больницу в Курортном районе Петербурга.

«Я разговариваю с ним каждые два часа. Он мне звонит, и я ему звоню», — описал Фурманов самочувствие пациента 4 января.

Ранее стало известно о стабильно тяжёлом состоянии еще одной легенды БДТ, народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Её лечат от коронавируса в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.