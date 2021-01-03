Петербургские медики: Алиса Фрейндлих хорошо реагирует на лечение, но её состояние остаётся тяжёлым

Состояние госпитализированной в Петербурге народной артистки СССР Алисы Фрейндлих по-прежнему остаётся тяжёлым, но стабильным. Однако медики считают, что она хорошо реагирует на интенсивное лечение. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.



«Отрицательной динамики нет. Состояние тяжёлое, но стабильное. Ночь без происшествий. Идёт интенсивное лечение, на которое наша дорогая пациентка хорошо реагирует. Режим строгий», — рассказали в медучреждении вечером 3 января.