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Петербургские медики: Алиса Фрейндлих хорошо реагирует на лечение, но её состояние остаётся тяжёлым

Состояние госпитализированной в Петербурге народной артистки СССР Алисы Фрейндлих по-прежнему остаётся тяжёлым, но стабильным. Однако медики считают, что она хорошо реагирует на интенсивное лечение. Об этом «Фонтанке» сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.

«Отрицательной динамики нет. Состояние тяжёлое, но стабильное. Ночь без происшествий. Идёт интенсивное лечение, на которое наша дорогая пациентка хорошо реагирует. Режим строгий», — рассказали в медучреждении вечером 3 января.

Фрейндлих была госпитализирована из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение, в рамках которого она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. В том же медучреждений, но в разных с ней палатах, находятся её дочь и внучка.

© Фонтанка.Ру

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